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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek!

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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Başkanımız Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

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