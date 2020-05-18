Son dakika! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı! Resmi açıklama...

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nişantaşı'nda bir hastaneye götürülen Cengiz'in bu sabah midesinden ameliyata alındığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu için açıklama geldi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

İLK ZİYARET ALİ KOÇ'TAN

Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!