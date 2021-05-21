Canlı: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor! Seçimde aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

Bu sezon şampiyon olamadık. Bir golle kaybettik şampiyonluğu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aveajla kaybettik. Bugün biraz kafanızı şişireceğim. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Beniş başkanlığa getiren seçim tepki seçimidir. Geçmiş başkana tepki vardı. Kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu. Diğer yarısı beni bilir. Ben o tepki oylarıyla sçeimi kazandım ve bir söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğiz diye. Seçim 4 adaydı. Ben genel kurulun tercihiyle başkanlığa seçildim ve göreve devam ettik.

Bugün de 3 yılda neler yapmışız ona bakacağız. Bu bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendini test edecek. Vefakar mı, aidiyet var mı, takdir mi eder, nankör müdür? Galatasaray kendini test edecek. Takdir edilmezse şaşırırım.

Ben kimseye oy atın demem. İki seçim döneminde de bir kişiyi oy için aramadım. Çıkıp yalan söylemesinler. Kimseden destek istemedim. Parasal açıdan demişimdir. Bunu da en çok yapan Abdurrahim Albayrak'tır. İnsanlar o arayınca 'Ne kadar verelim?' diyordu. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA ile karşılaştık. Üst düzey delegasyonunu yollayıp tanışmak istediler. Avrupa'da kişinin güven vermesi, projeden, arsalardan daha değerlidir. Avrupa bankacılık sistemi doymuş olduğu için proje üzerinden çalışıyorlar ve onu götürecek kişinin güvenirliğine göre veriyorlar. Bizde arsayı götürüp alıyorsunuz krediyi. UEFA bizimle görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını Şener Erzik'ten öğrendim. Sonrasında bizim maceramız başladı. O 5 ay boyunca her hafta UEFA ile uğraştık. Kaç gere gittiğimi unuttum. Ceplerimizden ödeyerek gittik. Yönetimimim de öyle. Sportif AŞ hariç herkes otel ve uçak paralarını kendisi ödedi. Bunu özellikle söylüyorum ki gelecek başkan ve yönetimler de kendi ceplerinden ödesin. Bu durum bütün maçlar ve deplasmanlar için geçerlidir.

FATİH TERİM VE BODRUM AÇIKLAMASI

Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler. Başka bir şey için söyledim onu. THY'de öyle bir hakkımız var bizim. Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi. Sanki biz burada tedarikçiyiz. Geç tedarik edersek kötü oluruz... Futbolculara Nisan ayıyla ilgili borcumuz yok. Mayıs'ı da ödeyeceğiz. İki futbolcu hariç. Birini yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve yönetimi eleştirirken.

UEFA SÜRECİ

UEFA tarihinde ilk defa UEFA bir takıma ikinci defa men etmeyip ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıllık anlaşmayla Avrupa kupalarına katıldık. İki yılda yaklaşık 80 milyon Euro gelir elde ettik. Yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon Euro olabilir bu. Real Madrid ve PSG maçlarının aralarında içeri girmedim. Utandım. Taraftardan utandım. Biz bunu hak etmedik. 5 birinden, 6 birinden yedik. Florentino Perez asil bir adam. Yanımda bir tek gole bile sevinmedi. Adam telefon ekranında torunumla resmimi gördü. Hemen bizimkilerden yaşını boyunu öğrenmiş, maç sonu ona forma hazırlattı. Oradaki fotoğrafımız rezalet. Surat ifadem çok kötü. Ondan da özür diledim ifademden ötürü. Taraftarlarımızdan özür dilerim o maçlar için. Sonra da UEFA Avrupa Ligi. O zaman da ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet varken en çok golü attık.

BELHANDA GÖNDERMESİ

İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

AZİZ YILDIRIM ÖRNEĞİ

4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. O bize, 2 yılda yaklaşık 80 milyon avro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon avro olabilir. Çünkü marka değeriniz artıyor. Tarihin en iyi savunmasını yaptınız dediler, özel olarak. Adamlar 70 yaşın üstünde, oturdular 3.5 saat bizi dinlediler. Böyle bir şey olamaz. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı. Sevgili Aziz Yıldırım diyordu ya 'UEFA'yı karıştıracağım.' UEFA, darmadağın oldu.

"TABLOLARA MAKYAJ YAPIYORSUNUZ DİYORLAR..."

Ben başkaları gibi cebimden para verip sonra danışmanlık şirketi parası diye göstermiyorum. Hem denetleme kurulumuz, hem bağımsız denetleme kurumu inceliyor bizi. Tablomuzda bunları hep açıkladık ama okumuyorlar. Bizi sevmeyen insanlar okumuyorlar. Bu çok ağırıma gidiyor. Mahkemeye hükmü durdurmak için başvurduk. Bir isim gidip bizim ibra edilmeme sürecimizin hızlandırılmasını istiyor. İnanılmaz şeyler. 3 yılda 147 milyon zarara rağmen, 5 milyon Euro düşünce 142 milyon Euro ediyor. Bundan erken çıkmaya çalışıyoruz anlaşmadan. Tablolara makyaj yapıyorsunuz diyorlar. Nasıl yapılır bu makyaj? Dursun bey nasıl yapmış bilmiyorum. Hakaret etmeyin, Dursun beye bir gün hakaret etmedim. Ettiğiniz sizi bulur. Onu en ağır eleştiren bendim ama asla hakaret etmedim.

"BAŞKAN ADAYLARI CEPLERİNİ HAZIRLASIN, FATİH HOCA DEDİ YA..."

Sportif AŞ'de ilk dönemde kar açıkladık. Eski başkanımız çıktı bu nasıl oldu dedi. Senin koyduğun haczi Sportif AŞ'den çıkarıp derneğe aldık. Derneği borcu arttı. O borçları da çatır çatır ödedik. Nasıl yaptık? Gelin size anlatayım. Sportif AŞ'de o kadar para var ki. Ben bunu sağa sola veremem. Derneğe verip oradan kar alıyormuşum. Divan kuruluna çıkan herkes bunu anlattı. Siz kendi paranızdan kar elde edebilir misiniz? Her ay 300 bine yakın vergisiz harcamamız var. Benim, bizim değil. Kulübe veriyoruz bunları. Başkan olacak adaylara bunu da söyleyeyim. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca da dedi hazırlıklı olmaları için.

"HANIM KIZIYOR YAZLIĞI ÜZERİME YAPACAKTIN DİYE"

Yalıkavak'ta bir yazlığımız var. Onu sattık. Hanım da kızıyor o yazlığı üzerime yapacaktın diyerek. Evlendirme programında evlensek üzerine yapardık. Tabii kendi şirketimize sattık, durumumuz o kadar kötü değil.

Sponsorluk gelirlerince büyük artış sağladık. Ticari anlaşmalar, lisansiye, reklam ve outdoor satışlarında büyük gelirler elde ettik. Pandemi döneminde satışlarımızı arttırdık buna dikkat edin.

"ADIM TEHLİKE OLMUŞ"

Seçime 3 liste girebilir. Ben erteleme yapmıyorum. İptal yapıyorum. Bunu hukukçularla günlerce konuştuk. Ben girmeyeceğimi ilan ettim 29 Mayıs'taki seçime. Herkes 'oh' dedi. Bütün davaları benim katılmamam. Tehlike benim, kimse değil. Adım tehlike olmuş.

ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYORLAR

Benim girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı yapıp fırsat değerlendiriyorlar. Listeleri yarım yarım, aynı adamlar alınmış, haberi olmayan adam listeye yazılmış. Konuşurken disiplinlik suçlar işleniyor. Vermedik disipline. Bu eksikleri gidermeleri için de süre verdik. Neden iptal değil erteleme istiyorsunuz? Çünkü tüzüğe aykırı. Belki Işın Çelebi son anda seçime giremeyecek. Ben bunun için erteleme değil iptal yaptım. Günlerce araştırdık.

"DÜN GECE HASTANEDE YATTIM"

Dün gece hastaneye yattım. Vitamin takviyesi yaptılar buraya gelebilmem için. Yeni bir tedavi türüne girdiler beyinden bir şeyleri almak için. 6 gündür baş ağrıları çekiyorum. Kendine acındırıyor diyecekler. Bana acıyanın haline acırım.