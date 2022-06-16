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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yabancı sınırı ve yeni teknik direktör açıklaması

#Galatasaray#Dursun Özbek#Teknik Direktör
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten yabancı sınırı ve yeni teknik direktör açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni teknik direktör ve yabancı sınırı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda sarı kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini ve bu yönde imza verdiklerini söyleyen Özbek, Galatasaray'ın teknik direktör bilmecesine de değindi. Özbek, "Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız." dedi.

YABANCI SINIRI SÖZLERİ

Yabancı sınırının aynı şekilde kalması gerektiğini savunan Dursun Özbek, "En az 1 sene daha önceki yabancı statüsü devam etmeli. Adaptasyon kolay değil, yapılan kontratlar var. Yabancı havuzu kulüpler için önemli. 1 sene daha böyle devam ederse kulüpler rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Özbek ayrıca, "Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz. Onun için imza verdik. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Kendileriyle de problemleri tartışma fırsatı bulduk. Kulüplerin yapması gereken ona destek vermek. Mevcut sorunların içinden çıkmanın en iyi yolu aynı potada eritmektir. Sanıyorum öyle olacak. şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Teknik Direktör

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