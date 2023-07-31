Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer, sponsor ve Süper Kupa finali açıklaması!

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Galatasaray ile Azerbaycan’ın enerji şirketi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov'un yanı sıra Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün de yer aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilen törende Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılı camianın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ KARABAĞ İLE OYNADIĞIMIZ MAÇTA BAŞLADI"

"Avrupa'da büyük hedefler doğrultusunda ilerlediğimiz bu yolda SOCAR'ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşmanın her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç Karabağ ile depremzedeler yararına oynadığımız dostluk maçıyla başladı. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan'ın merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i anmak adına Karabağ ile bir maç yapacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum"

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"KARABAĞ KARDEŞ KULÜBÜMÜZ"

"Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemlidir. Galatasaray da buradaki duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp olarak seçmiştir. Spor konusundaki deneyimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmamız lazım. Tek millet olmanın gerekliliklerinden birisi bu."

"DUYGULANDIM VE GURURLANDIM"

"Dün stadyumda gerçekleşen imza töreninde hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için hareket ediyoruz."

"SÜPER KUPA MAÇININ BAKÜ'DE OYNANMASI ÇOK İYİ OLUR"

Başkan Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanma ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine "Bu Federasyon'un veceği bir karar aslında. Çok iyi olur, çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı sürdüreceğiz. İnşallah olur" diyerek yanıt verdi.

TRANSFERLERE SPONSOR DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

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Bu çok övünülecek bir şey. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkı sahibi olmak isteyen herkes bize destek olmak istiyor. Bu, Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır. Biz de sponsorlarımızın bu iltifatına cevap vermek üzere sahalarda başarılı olmayı seçtik. Taraftarlarımızın gösterdiği destek çok önemli. Dün de bu desteği ziyadesiyle hissettik. Kazanacağımız Avrupa kupalarının kutlamalarını da burada aynı şekilde yapmayı planlıyoruz.