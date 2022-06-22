Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer, Riva, Florya, Bankalar Birliği açıklaması

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde futbolda mücadele etmek ve başarılı olmak için hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Eksiklerimizi gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Elimizden geleni yapacağız, hiç endişe etmeyin. Çok güzel bir takım kuracağız" dedi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen haziran ayı divan kurulu toplantısında önümüzdeki dönem çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Seçimden dolayı üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Özbek, "Bu göreve layık olmak için arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi Galatasaray’ın özlediği gibi şölen, bayram havasında geçti. Bunun için de değerli kardeşim Eşref Bey'e de teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın özlediği şekilde bir seçim yarışı oldu. Mazbatayı aldıktan sonra hemen işe koyulduk. İlk işimiz Anıtkabir’de, Cumhuriyetimizin kurucusu değerli büyüğümüz, önderimizi Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyarete gittik. Manevi huzurunda 100. yıla yakışır şekilde başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik. Kurullarımız var. Bu kurullarımızı ziyaret ettik. Futbol için özellikle 100. yılda müthiş bir rekabet var. Türkiye’de her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz. Futbolu tepeden dizayn etmek için öncellikle daha önce çalıştığım, Cenk kardeşimle sözleşme yaptık. Futbol direktörü olarak onu kulübe getirdik. Amacımız futbolu 100. yılda, 100. yıla yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Elimizden geleni yapacağız, hiç endişe etmeyin. Çok güzel bir takım kuracağız. Kombineler satışa çıktı. Localarımız var. İlginizi bekliyoruz. Ekonomik koşulların böyle olduğu dönemde sizin ilginizin çok büyük önemi var" diye konuştu.

Haberin Devamı

Ada konusu



Galatasaray Adası’nın tekrar eski sosyal tesis olması için sözleri verdiklerini hatırlatan Başkan Özbek, "Hemen işe başladık. Oradaki yapıyı tekrar vücuda getirmek lazım. Adada bizim 1 parselimiz var. Ada 4 parsel. Diğer 3 parsel Milli Emlak’a ait. İlk temas ettiğim yer Milli Emlak’a oldu. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-2 gün sonra söz konusu Milli Emlak’a ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray’a irtifaklanması için sözleşmeleri hazırlanıyor. Hepinize müjdeli haberi vereceğim. Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Ben konuda büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Bu prangadan kurtulmak son derece olası"



Mali bağımsızlığın önemine de değinen Dursun Özbek, "Dün Ziraat Bankası’nı ziyaret ettim. Genel müdüre, 'Ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Biz, sizle yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz' dedim. 'Nasıl çıkacaksınız' dedi. Anlattık, şu projemiz var, zamanlaması böyle diye. Türk Lirası referans faizi var, Merkez Bankası’nın açıkladığı. Bu referans faizi sabit faiz değil. Bugünün koşullarında düşük gözükebilir. Ama böyle yüksek enflasyonun seyrettiği yerde bir yere geldiği zaman bunun katlanması, 2-3 kata çıkması mümkün. Düşük faizle dediğiniz zaman bile senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Arkadaşlarımla beraber çok kararlıyım. Ben bu hesabı kapatacağım. Bu parayı Ziraat Bankası ve Denizbank’a ödeyeceğim ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Bütün harcamalar Bankalar Birliği konsorsiyumun yetkilileri tarafından yapıyor. Kendi inisiyatifinizle bir hareketiniz yok. Bu tavır, davranış biçimi içinize siniyor mu? Dolayısıyla söz verdiğim gibi projelerimizle beraber buradan çıkmak kolay. Tabloları açıklanmıştır. İlgili genel kurul yapacağız. Orada da göreceksiniz. Bu prangadan kurtulmak son derece olası" değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Dursun Özbek ayrıca Riva, Kemerburgaz, Florya, Mecidiyeköy’deki bina ve spor salonu için yapacakları projeler hakkında da divan üyelerine bilgiler verdi.

Haberin Devamı