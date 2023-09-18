Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk, Victor Nelsson, Sacha Boey, yeni sözleşme ve zam açıklaması! "Gerekeni söyledik..."

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanması gündemde olan zamlı yeni sözleşme ve milli takımda Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından yerine geçecek isme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent İnşaat ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Dursun Özbek, Victor Nelsson ve Sacha Boey gibi kontratında iyileştirme yapılması beklenen futbolcuların son durumu ve yürütülen görüşmeler hakkında da bilgi verdi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Geçen sene ve önceki senelerle kıyaslanmayacak seviyede bizimle berber hayal kurak şirketlerin ilgisi son derece yüksek. Futbol takımımızın başarıları, kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu Galatasaray'ı büyük bir talep merkezi haline getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de iyi ayarlamak zorundayız. Erden Timur da açıkladı. Son 16'ya kalan takımların maaş bütçöesi 200-250 milyon euro civarında, çeyrek final oynayanlar 300 üzerinde. Galatasaray bu sene 40 milyon euronun biraz üzerinde. Galatasaray'ın amaçları ve kuruluş vizyonu sadece bütçeyle değil, Galatasaray olmanın ruhuyla başarılı bir mücadele vereceğimize eminim. Biz bu sene hem ülkemizi hem de Galatasaraylıları en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından ve sponsorlarımızdan büyük destek alıyoruz. İlk maçınız Kopenhag'la. Başarılı bir sonuç almak için odaklandık. Maça tüm taraftarlarımızı bekliyorum.

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"ÖNÜMÜZDEKİ 20-25 YILIN GALATASARAY'I İÇİN ÖNEMLİ PROJE"

Kemerburgaz'daki tesislerimizin kaba inşaatı bitti. Divan Kurulu toplantısını orada yaptık. Çok önemli bir tesis. Önümüzdeki günlerde, yıl sonuna doğru Florya'daki tesisi buraya taşımak istiyoruz. Son derece süratli bir inşaat süreci geçiriyoruz. Tüm sponsorlarımızdan da destek istiyoruz. Florya projesinin yapılması için bu proje bitmek zorunda. Önümüzdeki 20-25 yılın Galatasaray'ı için bu proje çok önemli. Florya'daki projemizde sponsorlarımızdan destek isteyeceğiz. Bugünkü imza töreni de sadece şortta kalmayacaktır. Oturup destekler konusunda tartışacağız.

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"SPONSORLUKLARIMIZ BU SENE ÇOK YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"

Galatasaray, Türkiye'nin önemli bir markası. Galatasaray'a yapılan sponsorluklar her sektörden. Bir tek kuruma, kişiye bağlı değiliz. Sponsorluklarımız bu sene çok yüksek seviyeye çıktı.

"OKAN BURUK'A GEREKENİ SÖYLEDİK"

Okan Hoca, Galatasaray'dan yetişmiş, küçük yaşlarda buraya gelmiş ve büyük başarılar yaşamış. Bugün de antrenörlüğümüzü yapıyor. Galatasaray başka bir format, işler diğer kulüplerdeki gibi yürümüyor. Biz sözleşme ile ilgili kendisine gerekeni söyledik. Maddi konularda konuşmamıza gerek yok. Elbette maddi ve manevi gerekeni yapacağız. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Onun kariyer başarısı, bizim için de çok önemli. Yönetimle Okan Hoca arasında hiçbir sıkıntı yok. Oturup konuşuyoruz. 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' dedi. Bu Galatasaray duruşudur. Hiçbir zaman bir problem olacak bir durum söz konusu değil.

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MİLLİ TAKIM CEVABI

Milli Takım teknik direktörlüğü konusunun muhatabı TFF'dir. Bununla ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz.

"OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİYLE ERDEN TİMUR İLGİLENİYOR"

Oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili Erden Timur görüşmeler yapıyor. Devamlı Florya'da kendisi. Bütün futbolcularla görüşerek ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Sözleşmesi biten veya bitmeyen her oyuncuyla ilgili görüşmeler yapılıyor. Daha detaylı bilgiyi kendisinden alabilirsiniz.