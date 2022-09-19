Son Dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Yusuf Demir ve Milli Takım açıklaması! FIFA kuralı ne diyor?

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sarı kırmızılı kulübün gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamamasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi yoğun trafik nedeniyle stada yürüyerek giriş yaptığı anlarda çekilen fotoğrafın hikayesini de anlattı.

"YUSUF DEMİR İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Dursun Özbek, Yusuf Demir hakkında, "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var. Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Başkan ayrıca, "Ben de herkes gibi, normal bir vatandaş olarak sokakta yürüyorum. Stada giderken fotoğrafım çekilmiş. Bu çok önemli bir şey değil. Yürümek istedim ve yürüdüm. Çok da keyifli bir yürüyüş oldu." ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA İLE 4 MAÇA ÇIKTI, MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANDI

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı. Yetenekli oyuncu bu sebeple Türk milli takımında forma giyemeyecek.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA'nın ilgili kuralına göre; herhangi bir milli takımda 3'ten fazla maça çıkmış olan oyuncu, bir daha başka bir milli takım adına oynayamıyor.

Önceki uygulamada, bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu.

TFF STATÜSÜ NE DİYOR?

Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak. O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.

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TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor. Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

TÜRK PASAPORTU VERİLİRSE NE OLUR?

Öte yandan Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre; Yusuf Demir'e Türk pasaportu verilirse, Avusturya'daki yasalar gereği Avusturya Milli Takımı'nda oynayamıyor.

GALATASARAY BİR AY ÖNCE BAŞVURDU

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Türk statüsünde oynatamayan Galatasaray'ın yaklaşık bir ay önce bu konuyla ilgili somut bir adım attığı ortaya çıkmıştı.

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı ekibin transferden önce ilgili başvuruyu yaptığını söylemiş ve Yusuf Demir'in transferi sonrasında sürecin hızlandığını ifade etmişti.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı. Yusuf Demir transferinden sonra da girişimlerini hızlandırdı. Bu noktada Galatasaray’ın presi devam edecek. Evet oyun oynanırken kural değişmez. Bu sezon böyle oynanmalı, en azından devre arasına kadar. Bana göre Türk futbolunun bu hatadan dönmesi gerekir.

Kasımpaşa’da Tırpan diye Belçikalı bir oyuncu var. Ne annesi Türk ne babası Türk, ama yerli statüsünde oynuyor. Türkiye’de birçok futbol adamı kendi menfaatini korumaya çalışır. Bu noktada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu tebrik ediyorum. Emre Belözoğlu’nun da dediği gibi Yusuf Demir Türk ve Türk statüsünde oynamalı.

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini ifade etmiş ve milli takımı seçmeme sürecini eleştirmişti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum." demişti.

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ŞENOL GÜNEŞ'TEN YUSUF DEMİR CEVABI

Yusuf Demir'i milli takıma almadığı iddiaları ile sosyal medyada gündem olan dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TV100'e konuyla ile ilgili cevap vermişti.

Şenol Güneş, "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" sözlerini kullanmıştı.

TOLUNAY KAFKAS'TAN SERT SÖZLER

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise aynı eleştirilere cevaben, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim. İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık." demişti.