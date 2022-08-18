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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in acı günü

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#Dursun Özbek#Kezban Özbek#Vefat
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in acı günü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 10:05

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti.

Merhume yarın Levent Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlğı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan sarı kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi beklenen sponsorluk anlaşmasının imza töreni ileri bir tarihe ertelendi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

SPONSORLUK İMZA TÖRENİ ERTELENDİ

Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kezban Özbek'e Allah'tan rahmet; Sayın Dursun Özbek, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Başkanımız Dursun Özbek’in annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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#Dursun Özbek#Kezban Özbek#Vefat

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