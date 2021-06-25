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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan transfer ve Fatih Terim açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan transfer ve Fatih Terim açıklaması

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetim kuruluyla birlikte Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından kendisini takip eden basın mensuplarına konuştu.

Burak Elmas'ın Anıtkabir ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Transfer planları için hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreç. Her gün hocamızla görüşerek bunu çözeceğiz. Geldiğimizde karşımıza çıkan önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için. Maalesef çok ciddi bir rakam var önümüzde. Onu çözüp yeni sezon hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Biz çözüm üretmeye geldik, şikayet edip insanları kırmaya gerek yok. Sorunları çözüp camiayı birleştirmeye çalışacağız.

Son dakika: Galatasaray başkanı Burak Elmastan transfer ve Fatih Terim açıklaması

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