Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'seçim' açıklaması: 'Süreç devam ediyor'

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Valiliği'nin açtığı davaya karşın seçim sürecinin devam edeceğini açıkladı.

İşte Burak Elmas'ın yaptığı yazılı açıklama;

Saygıdeğer Galatasaray Camiası,

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneğimizde yapılan denetim sonucunda ortaya çıkan rapora istinaden, İstanbul Valiliği tarafından Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Söz konusu dava hakkındaki bilgi Kulübümüze ulaşır ulaşmaz davetim üzerine; Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan ve heyet üyeleri, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan ve heyet üyeleri, 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Başkan Adayı olan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Metin Öztürk ve camiamızın ileri gelen hukukçularından bazıları Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu toplantı odasında bir araya gelmiştir.

Haberin Devamı

Toplantıda, açılmış olan dava hakkındaki tüm bilgiler katılımcılarla paylaşılmış, Galatasaray Spor Kulübü adına atılacak hukuki adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, açılan bu davada Galatasaray Spor Kulübü’nün hukuki haklarının eksiksiz ve en iyi şekilde savunulması konusunda önümüzdeki günlerde katılımcılarla birlikte şeffaf bir şekilde sürecin takip edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Ayrıca Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bugün davetime icabet eden ve birlikte Galatasaray’ın haklarını en iyi şekilde korumak adına ortak irade gösteren başta Divan Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan’a, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan’a, Başkan adaylarımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na, Sayın Metin Öztürk’e ve diğer katılımcılara camiamız adına teşekkürlerimi sunar, içinde bulunduğumuz seçim sürecine katılan tüm adaylara sonsuz başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Burak Elmas

Haberin Devamı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

SEÇİM İPTALİ GÜNDEMDEYDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası müfettişlerince incelenmesinin ardından İstanbul Valiliği'nin Galatasaray'a dava açması sonraıs 30 Nisan'da yapılacak seçimin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

DAVA AÇILDI

İstanbul Valiliği'nin Galatasaray'a karşı açtığı davada aşağıdaki 3 talep bulunuyor:

- Olağan Genel Kurulun iptali

- Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali

- Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali

KARARLAR İNCELENDİ

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’ndan gelen müfettişler, Galatasaray Kulübü yönetim kurulu kararlarını da mercek altına alıp incelemede bulundu.

İBRASIZLIK İPTAL OLABİLİR

Şimdi Dernekler Masası kısa süre içerisinde karar verecek. Eğer mali genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse Galatasaray’da 26 Mart 2022’de alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere toplantıda alınan kararların tamamı iptal edilecek.

İKİ HATA TESPİT EDİLDİ

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün 8 Nisan tarihli devam haberinde müfettişlerin incelediği genel kurullardan Ekim 2021 ve 26 Mart 2022'de yapılanlarda iki önemli hata tespit edildi.

CENGİZ’İN İBRASIZLIĞI KALKABİLİR

Haberin Devamı

İlki 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan mali genel kurul toplantısına ait. Galatasaray Kulübü, pandemi nedeniyle 2 dönem mali genel kurul toplantısı gerçekleştirememişti. Bu nedenle Galatasaray’da merhum başkan Mustafa Cengiz’e ait olan 2019 ile 2020 dönemleri ayrı ayrı olarak ibra oylamasına çıktı. 2019 yılı takvimi için 15 Ekim 2021’de, 2020 takvimi için ise 16 Ekim 2021’de toplantı gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz yönetimi, 15 Ekim’deki toplantıda idari olarak ibra edilmedi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu toplantıda önemli bir noktaya dikkat çekti.

HAZİRUN LİSTESİNDE YANLIŞLIK VAR

Ekim 2021’de gerçekleşen ancak 2019 ile 2020 dönemlerini kapsayan Olağan Mali Genel Kurul’da ‘Hazirun listesinin’ yanlış olduğu bilgisine ulaşıldı. Sebebi de şu; 2019-20 dönemlerinin değerlendirildiği ve ibra oylamasına çıktığı toplantıya Galatasaray Kulübü’ne yeni üye olan delegeler de katıldı. 15 Ekim 2021’de gerçekleşen toplantıya 2020 ve 2021’de kulübe yeni üye olan isimler katılıp ibra oylamasında oy kullandı. Pandemi nedeniyle gecikmeli ve 2019 yılı için yapılan oylamaya 202021’de yeni üye olan isimlerin katılmasının da usüle aykırı olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

BÜTÇE OKUNMADAN OYLANMIŞ

Diğer mercek altına alınan ve hatalı görülen nokta ise 26 Mart 2022’deki toplantıya ait. Burada ise bütçe oylamasında önemli bir yanlış yapıldığı bilgisi var. Sebebi ise başkanı Burak Elmas ve yönetiminin 2022 dönemi için hazırladığı bütçe okunmadan oylanıyor. Daha okunmadan bütçe üyeler tarafından reddediliyor. Şimdi gözler Dernekler Masası’nın kararında. Eğer toplantılarda usulsüzlük tespit edildiği açıklanırsa kararların tamamı iptal edilecek. 30 Nisan’daki seçimli genel kurul da iptal olacak.