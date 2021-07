Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferi için açıklama! 'Evet, görüştük...'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısıyla görevdeki ilk 1 ayını değerlendirdi ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulndu.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

Tenkit edildiğimiz iki konu var; 10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimiz yönde bir söz vermiştim. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Göreve geldiğimiz gün, UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu ve 75 milyon TL de ödeme yaptık. Mevcut davaların da sonuçlanmamış dava statüsüne girmesi gerekiyordu... Arkadaşlarımın yoğun çabaları ile ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık. Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF'nin Galatasaray'a vermiş olduğu %25 harcama limiti 547 milyon TL, Bankalar Birliği'ne verilen söz de geçmiş döneme göre harcamaların %20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise, futbol ailemizin gideri 560 milyon TL. Bunun belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz.

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"

Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi ve istediğimiz sonuçları almadık.

Hocamız ile beraber bu dönemin şu farkı var; birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile "bugünü kurtartmak" üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz.

"ÜZÜNTÜ YARATTIYSAM ÖZÜR DİLİYORUM"

Galatasaray'ın geleceği için bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız. Şu anda geldiğimiz durum budur. Sadece PSV maçına yetişsin diye transfer yapmayacağız, elbette hocamız da en iyi oyuncular ile PSV maçına çıkmak ister. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum.

Galatasaray'da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL'lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık.

"TARİHİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASINI YAPACAĞIZ"

Hazır olduğunu beyan ettiğimiz stat ismi ve forma sponsorluğu konusunda.... Geldiğimiz zaman mevcut sponsorlarımız ile ilgili sözleşmelerimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendik; bu süreç tamamlandığı zaman da Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.

Biz bu dönem birlikte çok şey başaracağız dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz.

"GALATASARAY'I SOSYAL MEDYANIN YÖNETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. Biz buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray'ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Uğraşacağız ve sonunda tüm Galatasaraylıların gurur duyacağız bir Galatasaray oluşturacağız.



Her şeyi şeffaf yapmak istiyoruz, bundan ödün vermeyeceğiz. Galatasaray'ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray iletişim konusunda şu anda tam olarak istediğimiz seviyede değil ama herkes bir değişimin olduğunun farkında... Sürekli ekrana çıkmıyoruz, biraz daha geri planda kalmak istiyoruz. Markamızın ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz. İletişim ile ilgili daha çok yolumuz var, bunu biliyoruz. Bu değişimin herkes farkındadır. Camiamızdan biraz sabır, destek ve eleştirileri de hızlı şekilde bizlere ulaştırmalarını istiyoruz.

"OĞULCAN KONUSUNU KASITLI OLARAK GECİKTİRİYORLAR"

Galatasaray bugüne kadar öncülük ettiği tüm alanlarda cesur olmuştur. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, bu problemlerin kısa sürede halledilmesi gerekiyor. Biz cesaret gösterdik... Oğulcan konusu ise kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz.

TFF'Yİ İBRA EDECEKLER Mİ?

TFF'nin tüzüğünde değiştirmek istediği bir madde var, onu onaylamayacağımızı buradan da açıklayayım. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz.

"FATİH TERİM'LE 3 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray'ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız.

"GHEZZAL'LA GÖRÜŞTÜK"

Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. Aldığımız tüm oyuncuların genç, aç ve uzun süre Galatasaray'a hizmet edebilecek futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç... Galatasaray bu sene yapacağı kadroyu sadece bu sene için değil; gelecek üç sene için kuruyor. Tek maç için Galatasaray'ın geleceğini riske atmak istemiyoruz, bunu yapmayacağız.

KASA KOLAYLIĞI

Hukuki prosedürleri tamamlamak istiyoruz, kısa bir süre içerisinde Galatasaray'ın ismine yakışan bir stat sponsorluğunu açıklayacağız. Mevcut durum itibariyle kasa kolaylığı sağlamak kolay değil ve bunun da Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler gereğince araştırıyoruz.

"PSV MAÇINDA KADRO DEĞİŞMEYECEK"

PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz.

"ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇMEDİK"

Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum.

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

"GEDSON FERNANDES'LE GÖRÜŞÜYORUZ, BİR TÜRK TAKIMI DA TEKLİF YAPTI"

Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz.

KURZAWA, ALIOSKİ, VAN AANHOLT...

Kurzawa, Alioski, Van Aanholt üçüyle de görüştük ve menajerlerine tekliflerimizi ilettik ama şu yakındır diyemem.

"TAKIMDAN AYRILMASINI İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜK"

Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu.

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

"HALİL DERVİŞOĞLU'NU DA İSTİYORUZ AMA..."

Halil Dervişoğlu ile de görüşüyoruz ancak şuan takımı kendisini hazırlık kampına götürüp bir görmek istiyor.

"STANCIU'DA FARK VAR"

Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Ben genelde menajerler vasıtasıyla değil, direkt başkanlarla görüşmeyi tercih ediyorum. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum.