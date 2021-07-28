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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal ve Morutan açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal ve Morutan açıklaması!

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal ve Morutan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından transferle ilgili konuştu ve Ghezzal'ı maliyeti sebebiyle almaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın transfer açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yarın, umarım birkaç iyi transfer haberiyle dönme şansımız olacak. Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon Euro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Hocamız da bu kararımıza saygı gösterdi."

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"Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık. Kısa süre içerisinde güzel haberleri vermeyi umuyoruz"

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