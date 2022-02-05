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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan eleştirilere yanıt

#Galatasaray#Burak Elmas#Galatasaray Divan Kurulu
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmastan eleştirilere yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz gençleştirme projesi demedik, yeni bir futbol anlayışı dedik. Deneyimli futbolcular tabii ki olacak. Bu proje kapsamında yine iki genç oyuncuyu kadromuza kattık, Gomis'i de aldık. Kısa süreli ve en uygun maliyetli oyuncularla kadromuzu güçlendirmeye çalıştık. Projemizden geri dönüş yoktur.

METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Metin Öztürk çıktı ama kısa konuştu. Keşke uzun konuşsaydı. 'Sahada sıfırız, masada sıfırız' dedi. Sahada sonuçlarımız iyi değil ama düzeleceğiz. Masada ise güçlü bir durumdayız. Sponsorluklarla ilgili eleştirisi oldu. Seçimden önce sponsorlarınızı bize devredeceğinizi söylediniz, koltuk karşılığı verebileceğinizi söylediniz, biz koltuk vermediğimiz için sponsorların bize gelmeyeceğini söylediniz. Altyapıda göreve gelen Emir Kıvırcık'ı arayıp 'Yakında seçim var, beraber çalışacağız' dediğinizi de konuşalım. Birleştirme çabasıyla geçmişe dönük hiçbir yönetimi ve başkanı eleştirmek istemiyorum. Galatasaray iyi bir dönemden geçmiyor. Bankalar Birliği anlaşması kötü demiyorum ama zorlukları var. Havuzda toplanan parayı isterlerse size kullandırmayabilirler.

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"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Kendimi geçtim, kendi yöneticilerime, profesyonel çalışanlarıma Galatasaraylılar tarafından itibarsızlaştırma çalışması yapılıyor. Gomis'in kontratında 250 bin Euro küme düşmeme maddesi olduğu söylendi son olarak. Bunları gelin bize sorun, her söylenene inanmayın. Biz şeffaf bir yönetimiz. Buraya gelirken 'Galatasaray müthiş, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız' demedik. Galatasaray için sempatik olmayan önlemler ve kararlar alabiliriz dedim. Böyle gelmiş böyle gider diye diye buralara geldik.

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"TRANSFERDE HATA YAPTI' DENİLEN TAKIM AVRUPA'DA LİDER"

Transferde hatalar yapıldı deniliyor ama ben hatalı transferler yapıp Avrupa'da grubundan lider çıkan bir takım görmedim. Eksiklerimiz olabilir ama hata denmez.

Galatasaray Lisesi öğrencilerinin haftasonu izinlerinin kalktığı, üye başvurularının sosyal medyada dolaştırıldığı, çocukların ailelerinin linç edildiği, divan kurulu üyelerinin her toplantıdan sonra linç edildiği bir Galatasaray teslim aldık. Bugün Galatasaray değerlerini, kurul ve kurumlarının birlikteliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz.

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"GENEL KURULDA GEREĞİNİ YAPABİLECEK BİR BAŞKAN VE YÖNETİM VAR"

Biz bu koltuktan kalktıktan sonra hesap verebileceğiz. Aday olup daha sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız, yine aranızda oturacağız. Galatasaray bir karar verecek. Bu alışkanlık uzun zamandır devam ediyor. Göreve gelirken; 'Galatasaray'ı bölmüş, kutuplaştırmadan güç almış kişileri azaltıp Galatasaray'ın başarısına birlikte gideceğiz' dedik. Bu hedefimizden vazgeçmedik. Galatasaray genel kurulu, Galatasaray'ın en üst kuruludur. Bunun bilinciyle çalışıyoruz. Yapılması gereken bir şey varsa bunu da yapacak bir başkan ve yönetim kurulu var.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Galatasaray Divan Kurulu

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