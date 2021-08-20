Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı Oğulcan Çağlayan ve Marcao açıklaması! "Anlaşma masadan kalktı, cezaya itiraz edeceğiz!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında sarı kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas ve Rezan Epözdemir'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

BURAK ELMAS: GALATASARAY'I TEHDİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

"Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ve Rizespor ile kulübümüz arasındaki hukuki durumla Marcao olayı sadece göründüğünden ibaret değil. Galatasaray'a baskı yapılmaya çalışıyor. Farklı bir olaydan verilecek cezayla Galatasaray'ı tehdit etmeye çalışıyorlar. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir camia olarak bu konularda Galatasaray'ın duruşunun ne olacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Ortada Galatasaray'a diz çöktürme çabası var. Dün akşam gelişen olaylardan sonra biz boyun eğmeyip, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu Galatasaray'ın en önemli davası olmuştur. Gelişmeleri de sürekli paylaşacağız."

"Biz Rizespor ile bu konuyu halletmeye çalıştık. Tahir Kıran başkanla görüştük. Çözme seviyesine geldik neredeyse. Rizespor ile Galatasaray'ın hiçbir problemi yok. Oyuncu ve Rizespor arasında bir problem bu ama bir kesim iki kulüp arasında kan davasına çevirmeye çalışıyor. Buradan bir güç devşirmeye çalışıyorlar. Bu baskıyı Rizespor yönetimine yapıyorlar. Onları zor duruma getirmeye çalışıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi kendileriyle. Rezan beyin de söylediği gibi TFF kurullarıyla ilgili gerekli hukuki başvurularımızı yaptık. Rizespor ile de birkaç oyuncumuzu gönderme ve bir miktar da para verme üzerinde anlaşma noktasına geldik. Amacımız iki kulüp arasındaki ilişkileri düzeltmek bir yandan da."

"MARCAO'YA KULÜP İÇİ DİSİPLİN TALİMATIMIZ GEREĞİ YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

"Giresunspor maçında hiç istemediğimiz bir olay yaşandı. Oyuncumuz Marcao'nun davranışına biz zaten kulüp içi disiplin talimatımız gereği yaptırım uygulayacağız. Kendisi de özür diledi, çok üzgün. Cezası dün açıklandı. Üst sınırdan ceza verildi. Dün bize bir protokol geldi. Perşembe günü 5'e kadar imzalanması istenmiş. Protokol Rizespor'dan geldi. Neden Perşembe 5? Çünkü Marcao'nun cezası açıklanacak. Bu bizim dikkatimizi çekti."

"GALATASARAY, MARCAO'YA VERİLECEK CEZAYLA TEHDİT EDİLMEK İSTENDİ"

"Sözleşmede Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Bu Rizespor'dan bize gelen protokol içeriğinde yer alıyor. Demek ki bu konu Rizespor ile bizim aramızda değil, TFF ve kurulları arasında. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Anlaşma masadan kalktı. Biz de Marcao'ya üst sınır veya yakınından ceza geleceğini anladık. Bunu TFF'de bir yetkiliyle konuştum. Onların da bir kısmı disiplin ve hukuk kurullarının verdiği kararlardan rahatsız. Galatasaray Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilmek istendi."

"RİZESPOR İLE SULH YOLUYLA ANLAŞMA İHTİMALİMİZ KALMAMIŞTIR"

"Dün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır. Bu konu, Galatasaray'ın en büyük hukuki davası olmuştur. Bu konuyu buraya getirenler sonunda bedeli ödeyeceklerdir. Biz bu cesareti göstereceğiz. Sırf Oğulcan davası sebebiyle bürokraside Galatasaray'ın haklı olduğu konular çözümsüzlüğe itilmiştir. Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Galatasaray'a diz çöktürme çabaları tutmaz. Galatasaray değerleri için çok büyük bedeller ödemiştir ama ayakta kalmıştır. Yine mücadelemizi sürdüreceğiz ve ayakta kalacağız."

"TFF ve kurullarına son bir uyarım var. Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştıklarının farkındayız. Galatasaray bedel öder,i siz de bunun altında ezilirsiniz. Bizim çözüm odaklı samimiyetini zaaf olarak görmeyimn. Galatasaray bu olayların takipçisidir. Galatasaray'ın altını oymaya çalışan her kişi ve şahıs bedel öder. Bu hukuki mücadeleyi hem Türkiye hem de yurt dışında gerekli mücadelemizi yapacağız. Buradan herkesi uyarıyoruz. Tekrar, Murat Balcı'ya ve Aytaç Yüksel'e gereğini yapmalarını istiyoruz. Nihat Özdemir'den de kapalı kapılar ardından dile getirdiği şikayetler için gereğini yapmasını istiyoruz. Açtığımız mahkemelerle ilgili tüm Galatasaraylıları bilgilendireceğiz."

"TFF İLE BAŞKAN VE YÖNETİCİ NEZDİNDE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMAYACAKTIR"

"Bugün itibariyle TFF'den bizim gösterdiğimiz samimi duruşa cevap gelmemesi halinde TFF ile ilişkimizi ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirdiğimizi söylemek isterim. Başkan veya yönetici nezdinde bir görüşmemiz olmayacaktır."

"BURADA YAPILMAYA ÇALIŞILAN ŞEY GALATASARAY'DAN HARAÇ KESMEKTİR"

"Biz bundan sonra bazı kararlar alacağız. Hiçbir olayıu kişiselleştirmedik. Görünen o ki karşı paydaşlarda bu iş kişiselleştiriliyor. Kişiselleştirilen de Galatasaray Kulübü. Geçen hafta Tahkim Kurulu'nun istifa etmesini istedik ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu başlattık. Bugün de Aytaç Köksal ve Disiplin Kurulu hakkında aynı başvuruyu yapacağız. Kişiler hakkında da suç duyurunda bulunacağız. Bu dava Galatasaray'ın davasıdır. Tüm hukukçularıyla bu davayı takip edecektir Galatasaray. Buradan Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye de mesaj vermek istiyorum. Biz geldiğimizde sorunlara çözüm bulmak için çaba verdik, yapacakları olumlu yönde çalışmalara da destek olacağımızı söyledik. Ama görüyoruz ki TFF içinde Galatasaray'a karşı bir yapı var. Burada yapılmaya çalışılan şey Galatasaray'dan haraç kesmektir. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz. Cezalarda adil olmak zorundasınız. Bundan sonra tahkim, disiplin ve UÇK ile birebir mücadelemiz vardır. TFF de bize bu şekilde haksızlık yaparsa onlarla da mücadelemiz başlar. Arka kapılarda bize söyledikleri şeyleri yapsınlar. Her takıma haksızlık yapılıyor. Galatasaray'a operasyon yapılıyor. Biz Marcao'ya verilen disiplin kurulu cezasına her ne kadar hukuksuz ve hakkaniyetsiz olduğunu düşünsek de tahkim kuruluna itirazda bulunmayacağız. Kulüp içinde de disiplin yönetmeliğimiz gereğince yaptırım yapacağız. Savunma da istedik. Tedbiren bir kadro dışı kararı zaten verildi. Gereken kararı da bu soruşturma devamında vereceğiz."

REZAN EPÖZDEMİR: DİSİPLİN KURULU VE TAHKİM KURULU BAŞKANLARI TARİH YAZIYORLAR

"Dünkü gelişmeleri Oğulcan Çağlayan süreciyle beraber okumak daha doğru. Verilen ceza da bunu belli ediyor. Önceki yönetimde Oğulcan için bir transfer gelişmesi yaşanmıştı. Biz fesihle ilgili bilgiler istedik. Oyuncunun avukatı fesih işlemlerini yapmış. Kulübü, UÇK'ya başvurmuştu. Oyuncuya 6 maçtan men, 1.2 milyon Euro ve 561 bin TL ceza verilmişti. 6 maç ceza verilen oyuncu için bonservis bedeli ve bir yıllık ücretini ceza olarak veriyorsunuz. Daha sonra 6 maçlık ceza 3 maça indi ama para cezası kaldı. Bu kararlar için gerekli yerlere başvuru yaptık. UEFA ile yazıştık. Lisans engeli yok dediler ama transfer yasağının kaldırılması için TFF'ye başvurduk, kesinleşmiş alacak değil çünkü yargı devam ediyor. TFF reddetti. Tahkim'e başvurduk kesinleşmiş ceza olmadığı için. Tahkim Kurulu 40 gün önce çekişmeli bir karar olduğu için transfer yasağımızı kaldırdı. Bölge mahkeme kararını yargıtaya taşıdık. Ama 40 gün sonra baktık ki TFF oyuncumuza lisans vermiyor. TFF'ye başvurduk, direkt tahkime gidemeyeceğimiz için. TFF bize 3 hafta boyunca cevap vermedi. Başkanımız başkan seviyesinde, biz hukuk bölümleri seviyesinde görüşmeler yaptık ama yanıt alamadık. Bu dönemde TFF Genel Kurulu yapıldı. Önemli devrimler yapıldı o genel kurulda Kulüpler Birliği'nin de katkısıyla. Sonrasında TFF, 3 hafta sonra talebimizi reddetti. Biz de Tahkime gittik. 40 gün önce lehimize karar veren tahkim, bu sefer oy çokluğuyla talebimizin reddedildiğini açıkladı. Gece bize gelen faksta ise oy birliğiyle karar alındığını gördük. Biz de bunun ardından Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettik. İsim isim şikayet edeceğimizi açıkladık. Sonrasında TFF'den bize telefon geldi, iki üye muhalifmiş. 5'e 2 karar çıkmış. Burada kurulların saygınlığının ve hükmünün ne kadar değişik olduğunu görüyoruz. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu başkanları birlikte tarih yazıyorlar. Marcao kararını veren disiplin kurulu başkanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü'ne bağlı. Biz bu hukuksuz düzeni futbolun bütün aktörleri için adalet haykırışı yapmak istiyoruz."

"Dün tam maç oynanırken Marcao'nun cezası açıklandı. Oyuncumuzla ilgili tedbiren bir karar verip disiplin soruşturması başlatmıştık kulüp içerisinde. Rizespor'dan gelen protokolde saat 5'e kadar imza zorunluluğu olması bize çok garip gelmişti. Marcao'nun cezası ortaya çıkınca durumu anladık. Belki bu protokolü imzalasak oyuncumuza daha az bir ceza verilecekti. Biz değerlerimiz doğrultusunda buna imza atmadık. Sözleşmede ne vardı? Biz bu oyuncuları verirken bedel olarak veriyoruz aynı zamanda. Toplam gelirlere ve taksitlere bakınca TFF'nin verdiği para cezasından düşülmesi lazım. Ayrıca Rizespor aleyhine açtığımız davadan vazgeçmemiz istendi. Bu davadan vazgeçeriz çünkü Rizespor ile sulhe varıyoruz. Ardından TFF ve kurulları hakkında açtığımız davaları da çekmemiz, daha sonra TFF ve kurulları için bir hukuki başvuru yaparsak da 1.3 milyon Euro ödememiz isteniyor. TFF konusu neden bu anlaşmada var? Biz sizinle anlaşmaya varıyoruz. Biz bu şikayetleri gidip nasıl çekeriz? Galatasaray ilkelerine tamamen ters. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi yaparız. Bunlar sebebiyle sözleşmeyi kabul etmedik. Sözleşme de masadan kalktı. Siz iki kulüp arasındaki görüşmeye neden TFF'yi taraf ediyorsunuz?"

"Burada ne adil olan ne de adil görülen kurullar var. Galatasaray'ı oyuncusuna vereceğiniz ceza üzerinden pazarlığa itemezsiniz. Zaten bu kurulların yapıssı değişti. Artık seçimle belirlenecekler. Genel kurullarında seçilecek kurullar. TFF 3 ay içinde talimatı hazırlayacak. 10 ay içerisinde de bu kurulların üyeleri seçilecek. Bu verdiğimiz isimler, 10 ay içinde yeniden seçilmeyeceklerini bildikleri için giderayak Galatasaray'a operasyon çekmeye çalışıyor. Bu ilgililer hakkında savcılıkta şikayetlerimizi yaptık. Gelişmelerden haberdar edeceğiz."