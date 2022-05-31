Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama! "Bundan sonra Galatasaray için birlik ve beraberlik olmaz..."

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüp ile GSYİAD arasında gerçekleştirilecek olan Erkek Voleybol Takımı forma sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir kere Galatasaray bir spor kulübüdür. Basketbol ve voleybol için amatör branş denmesi sadece bir alışkanlıktır, artık amatör değil. Müessese takımlarıyla, bizler gibi üyelerin sahip olduğu kulüplerin mücadele ediyor olması. Haksız bir rekabet var. Bizler bu fonları yaratmakta zorlanıyoruz. Bunun en güzel örneği basketbolda bir model oluşturduk.

Bu modeli diğer şubelerde de yaymayı amaçlıyorduk. Şubeleri içerisinde bağımsız yönetip, pazarlamalarını yapmamız lazım. Biz 1. maça gittik ve güzel bir galibiyet aldık. Fakat 2. maçta sadece Galatasaray başkanının yerinin belli olmamasından başka sorunlar da yaşandı. Birçok üye arkadaşımız tek tek oradan çıkarılmaya da yaşandı.

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Anadolu Efes başkanı ve yönetim kurulunun bu konuda böyle bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Herhalde oradaki organizatörlerin ilk maçtan duyduğu rahatsızlık etkili olmuş olabilir" Üzücü olan kendilerinin Avrupa'da almış oldukları ödülü ilk kutlayan takıma böyle yapılması. Herhalde Galatasaray'ın o seviyede böyle bir oyun oynaması beklenmiyordu. Bu oyun bazı profesyonelleri rahatsız etmiş olabilir.

TFF ile ilgili beklentilerimiz aynı. Baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe gerçek adaleti sağlayamazsınız. Kurumların ahbap, çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzü bile üzecek kararları almayı kabulleneceğimiz bir federasyon istiyoruz.

Maalesef TFF'nin gelmiş olduğu noktada kısa zamanda Merkez Hakem Kurulu ve altyapılanmalarına kadar bu kadar kısa vadede çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Ama biz bu çözümün ilk adımlarını atacak, tüm kulüplere karşı aynı mesafede olacak bir federasyon arzuluyoruz. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu adına en doğru kararları vermek için tüm gelişmeleri takip ediyoruz.

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Gündeme gelmeyen 1. 2. 3. lig kulüplerinin yaşadığı çok büyük sıkıntılar var. O kulüplerin de sesinin duyulduğu bir federasyon yapılanmasını istiyoruz. Muhakkak icraatın başında olan başkan ve yönetim kurulu, yaptığı hatalardan kaçamaz. Muhakkak icraat yapan işlediği sevaplar kadar hatalar da yapabilir. Galatasaray normal bir dönemden vazgeçmiyor.

Uzun vadeli bir stratejik plan yapması ve uzun vadeli bu stratejik plana sadık kalması lazım. Galatasaray'ın buradan çıkmak için yeterli gücü ve imkanları vardır. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Uygulamada bazen hatalar olabilir, mühim olan stratejiden uzaklaşmamaktır. Hataları da ona göre düzeltirsiniz. Uygulamada doğru yapabilirsiniz gündelik ama stratejiniz olmadığı zaman hiçbir uygulamanın uzun vadeye etkisi yoktur.

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Biz de tabii ki dönemimiz bittiği zaman Galatasaraylılar'ın doğru ve yanlışı ayırabilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Bundan sonra birlikteliğin oluşmasını çok zor görüyorum. Bundan sonra görüş, düşünce ve inanış mücadelesi yaşanacak. Artık Galatasaray'da çok büyük bir birlikteliğin olması olanaksız. Bundan sonra Galatasaray için birlik ve beraberlik olmaz. Herkes kendine bir taraf belirleyecek.

Umarım Galatasaray'ın geleceği için doğru olan görüş kazanır. İktidardayken karşınızda herkesin rahatça konuştuğu konulara cevap veremiyorsunuz. Ama görevim bittikten sonra bunlara cevap vereceğim için sevinmiyor değilim.