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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısının saati değişti

#Galatasaray#Burak Elmas#Basın Toplantısı
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmasın basın toplantısının saati değişti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 4 Aralık (Yarın) Cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısının saati 14.00'dan 12.00'a alındı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 4 Aralık (Yarın) Cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısının saati 12.00 olarak değiştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da düzenleneceği açıklanan basın toplantısının 12.00'a aldındığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Başkanımız Burak Elmas'ın, 4 Aralık (Yarın) Cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısının saati 12.00 olarak değiştirilmiştir.

TOPLANTIDA NE KONUŞACAK?

Sarı kırmızılı kulüp, Başkan Burak Elmas'ın son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik konuşacağını duyurmuştu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu değerlendirme ve kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00’te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacaktır.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Basın Toplantısı

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