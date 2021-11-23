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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF'ye gidiyor

#Galatasaray#Burak Elmas#Burak Elmas Tff

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, saat 15:00'te TFF'yi ziyaret edecek.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 15.00'te TFF'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Elmas derbiden sonra "Yarın (Bugün) TFF'den randevu isteyerek oraya gideceğim. Bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da kendilerinin açıklamasını isteyeceğim" demişti.

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Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında iki kulübün başkanları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri arasında dikkat çekici konuşmalar yaşandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Ali Koç, ilk yarının sona ermesinin ardından içeri geçerek TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile sohbete başladı.

Hakem Halil Umut Meler’in yönetiminden şikayetçi olan Koç, Düşmez’e, “Bu hakemi özel olarak mı seçtiniz?” diye manalı bir soru yöneltti. Düşmez, “Biz hakem falan seçmiyoruz. Biz, MHK’yı seçiyoruz. Hakemleri MHK belirliyor. Bizimle ne ilgisi var!” cevabını verdi.

LiG BU HAKEMLERLE BiTECEK

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Elmas da tıpkı Koç gibi hakemlerden yakınınca Düşmez bu kez, “Burak Bey, kimseye hakem beğendiremiyoruz. Unutmayın ki; ligi bu hakemlerle tamamlayacağız” dedi. Bu noktada Nuri Akın devreye girip, “Ali Düşmez Bey doğru söylüyor. Hakemleri beğendiremiyoruz. Futbol Federasyon olarak biz ne yapalım!” ifadelerini kullandı. Akın’ın bu sözlerinin ardından Burak Elmas, “Bu beyefendi kim?” diyerek Ali Düşmez’e dönüp, tanımadığını ifade etti. Düşmez de, “Nuri Akın Bey, TFF Yönetim Kurulu Üyesi’dir” cevabını verdi.

 

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