Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! Valentine Rosier...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Valentine Rosier için Galatasaray'ın devreye girdiği ve transfer için Sporting'le anlaştığı iddia edilmişti.

Konu ile ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu ve Rosier'nin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz, 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi.

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.