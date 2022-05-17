Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! 'Bana kalsa Arda Turan'ı oynatırdım'

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Galatasaray'da Arda Turan’ın, Adana Demirspor karşılaşmasında kadroya alınmaması ile alakalı bu kararın arkasında başkan Burak Elmas ile yönetimin olduğu öne sürüldü.



Aktif futbol kariyerine veda edecek olan Arda’nın Ali Sami Yen’de son maçına çıkmasına Torrent değil, yönetimin set çektiği iddia edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bu iddialar ile alakalı Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

Kadroya bugune dek en ufak dahlinin olmadığını belirten Burak Elmas, “Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Karışacak olsam teknik direktöre ne gerek var. O işi de ben yaparım. Arda ile alakalı spekülasyonları üzülerek takip ettim. Kadro ile alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Ama bir söz hakkım olsa idi Arda’nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu. Bana kalsa bir Galatasaraylı olarak Arda’nın, oynamasını, Adana maçında sahada olmasını isterdim." dedi.

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ARDA TURAN'DAN SİTEMKAR PAYLAŞIM

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sosyal medya hesabından sitemkâr bir paylaşımda bulunmuştu

Haberin Devamı Sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği henüz belirsiz olan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Galatasaray'da formasından uzak kalan ve Adana Demirspor maçının kadrosunda da yer almayan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.

Kulüpten ayrıldığı dönemde kazandırdığı bonservis ücreti ve başarılarına dikkat çeken Arda Turan, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.

"OYNAMA DURUMU YOKTU"

Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, "Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna, "Arda’nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" yanıtını verdi.

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ARDA TURAN'IN BARCELONA'DAKİ GOLLERİ;