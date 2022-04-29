Son Dakika: Galatasaray başkan Burak Elmas seçim iptali sonrası konuştu! Aday olacak mı? Yeni seçim ne zaman?

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstinaf Mahkemesi'nin genel kurula tedbir koyma kararı sonrası seçimin iptal olmasının ardından Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Öğleden sonra Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Burak Elmas, yoğun geçen günün ardından basın toplantısında kritik açıklamalar yaptı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray yaklaşık 1-1.5 aydır hareketli bir süreçten geçiyor. Bu süreçte birçok hukuki dava, açıklama ve konu oldu. Bu süreçte ön plana çıkmadan, resmi siteden açıklama yapmaya özen gösterdik. İbra toplantısı konusunda, o gün yaşanan konularla ilgili hiç konuşmadım. Herkesin merak ettiği seçim süreciyle ilgili kamuoyunu açık ve net şekilde bilgilendirmek istiyorum. Sükunetimiz yanlış anlaşıldı.

Haberin Devamı

"28/1'E ŞERH DÜŞEN BENİM"

Biliyorsunuz genel kurulumuz yapıldı. Bunun sonucunda yönetimimiz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz Galatasaray Spor Kulübü bütçesi de kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, bu kararın gereğini yapacağımızı tüm Galatasaraylılarla paylaştım. Pazar günü de bütçemiz onaylanmadı. Bu tarz kararlar Galatasaray gibi büyük kulüplerin hareket alanını kilitliyor. Bütçesiz Galatasaray'ın kilitleneceğini düşündüğümüz ve kulübün önünü açmak için 30 Nisan tarihi için seçim kararı aldık. 28/1'e bir maddesinden karar almak durumunda kaldık. Buna da şerh düşen de benim.

Normal şartlarda sunduğumuz bütçe onaylanmadığı için genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekiyordu. Ancak biz Galatasaray'ın bütçesiz kalmaması adına seçim kararı aldık. Sonrasında bize 87/22'den seçim kararı almadığımız için eleştiriler yapıldı ancak bu hukuki olarak mümkün değildi ve biz de 28/1'den seçim kararını almak durumunda kaldık.

"GENEL KURUL İLE İLGİLİ DENETLEME OLDU, VALİLİK TEDBİR TALEBİ İÇİN BAŞVURMUŞ"

Haberin Devamı

Sonrasında çok enteresan şeyler gelişti. Sonrasında çok enteresan süreçler gelişti. STİ'den bir denetleme geldi. Denetleme sonucunda tüzük maddelerimiz ve bazı hukuki görmedikleri maddelerden sonra İstanbul Valiliği'nin bir tedbir talebi başvurusunu öğrendik.

"BİZE LİNÇ BAŞLADI! BU KARARLA BENİM ALAKAM YOK"

Geldiğimiz noktada tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Ne ilginçtir ki başvurun yapıldığı gün, İstinaf Mahkemesi'nin kararı ortalarda dolaşır oldu. Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok. Bunu kulüp hukukçularımıza sorduk ancak resmi bir karar verilmediği geri dönüşünü aldık. Akşam üstüne doğru iş büyüdü ve alınan tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığına yönelik bir kampanya başlatıldı. O günden itibaren gelen ciddi bir itibar suikastı ve linç başladı. Daha sonra akşam üstüne doğru iş giderek büyüdü ve ciddi bir bu alınan tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığı söylenmeye başlandı.

Haberin Devamı

"ADAYLARIMIZ 28 MAYIS'TA SEÇİM İSTİYOR"

Biz bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik. Hemen adaylarımıza konuştuk ve böyle bir durum olduğunu ve bu durumun içine kendilerinin de kasıtlı olarak dahil edildiğini belirttik. Her zaman olduğu gibi onların düşünceleriyle hareket etmek istediğimi söyledim. Önce Metin bey sonra da Eşref bey, 21 ya da 28 Mayıs'ta seçim olması gerektiğini söylediler. Geçtiğimiz 1 ay, Galatasaray açısından zor geçti. Çünkü kulübün bütçesi yoktu.

"İSTERSEK SEÇİME GİREBİLECEĞİMİZE DAİR KARAR VERİLDİ"

Tedbir kaldırılırken bizim adımıza da ilginç bir gelişme oldu. Bizim haberimiz olmadan bizim de istersek seçime girebileceğimize dair karar verildi.

Haberin Devamı

"GALATASARAY CİDDİ BİR KAOSUN İÇİNE GİRDİ"

Peki bundan sonra ne olacak? Galatasaray, ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Bunu yapanlarla ve bunun içine camiayı çekmek isteyenlerle ciddi bir mücadele halindeyiz. Bazı üyelerimizin de yanlış yönlendirildiğini gördük. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar. Galatasaray'ın bir başkanı olmasaydı çok ciddi durumlarda karar alamazdı. Hiçbir sportif karar alınamaz ve TFF seçimleri ve yapılacak transferlerde sorunlar yaşanırdı.

"GALATASARAY'IN KAYYUM'A GİTMESİNİ İSTEYEN GRUPLAR VAR"

Mali olarak da ibra etmemeye çalıştılar. Gözümüzün içine baka baka bu organizasyonu yaptılar! Bütçeyi de onaylamayarak Galatasaray'ı kitlediler. Yönetimimizin ibra edilmemesi için uğraşan arkadaşlar, aday dahi olmadılar. Şimdi bayram tatili yapıyorlar. Biz ise Galatasaray için uğraşıyoruz. Galatasaray'ın kimsenin çiftliği olmadan geleceğe gitmemesi için kulüp içinde ciddi bir direnç var. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini isteyen gruplar var.

Haberin Devamı

"YENİ SEÇİM TARİHİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRLEYECEĞİZ"

Bundan sonra ne olacak? Hiçbir seçim olmadan bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Galatasaray'ın ciddi konularıyla ilgili istişareler etmek istiyoruz. Camia büyüklerin de fikrini alarak hareket ediyoruz. Başkan adaylarımız da büyük emekler harcadılar, masraflar yaptılar. Yeni seçim tarihini önümüzdeki hafta almak kaydıyla bir karar aldık. Galatasaray'ın bu süreçte başsız kalmaması, bütçesiz de olsa işleyişinin devam etmesi açısından böyle bir karar aldık.

"FIRAT BEYİ TELEFONLA ARADIM"

Galatasaray'la ilgili mahkemeye başvuran ilk üye Fırat Develioğlu değil. Daha önce de başvuran üyelerimiz oldu. Neden başvurduğunu kendisine sormak lazım. Kendi vicdanında verdiği bir karardır. Evet, sayın Divan başkanımızla görüşüp birlikte Fırat beyi telefonla arayarak Galatasaray başkanı olarak davasını geri çekmesini istedik. Ancak kendisi bunu kabul etmedi. Galatasaray'ın borcunu ödeyemeyerek kayyuma devredilmesini ve futbol şubesinin satılmasını isteyen bir güruh var. Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeleri, görev yaptığım dönemde hep dile getirdim. Bankalar Birliği ödemeleri yapılamadığı takdirde ileriki dönemde bankaların istediği isimler başkanlık koltuğunda oturabilir.

ADAY OLACAK MI? "BANA İSTİFA ET DİYORLAR AMA..."

Şu an Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor. G.Saray ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Özellikle sosyal medyada taraftarlarımız yanlış yönlendiriliyor. İstifa etsin seçim devam eder diyorlar. Halbuki tüzüğümüzde istifadan dolayı olacak seçimin 1 ay müddeti oluyor. İstifa ne sağlar? Kulüp başsız kalır. Federasyon seçimlerinden, naklen yayına kadar Galatasaray’ın birçok kararında Galatasaray başsız kalır ve çok ciddi konularda karar alamazdı.

Eğer biz seçime girmek isteseydik girerdik. Önümüze iki fırsat çıktı. Biz bunu kabul etmeyip Galatasaray'ın seçime gitme idaresini göstermek istedik. Seçim olması için imza toplanması olayını destekliyorum. Yarın gidip tüm yönetimimle beraber ben de imza vereceğim. Galatasaray demokrasisine müdahale edilmesine her zaman sert tepki göstermemiz gerekiyor.

METİN ÖZTÜRK VE EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından başkan Burak Elmas'la yaptıkları görüşmesonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte iki adayın yaptığı açıklamalar;

METİN ÖZTÜRK: "Ortada hukuksuz bir durum var. Burak Elmas, bize seçim tarihi sordu. Bugün basın toplantısında şeffaf hale gelecektir. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Seçim için en uygun ve en kısa tarih, 21 Mayıs-28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas istifa etmeyi düşünmediğini kesin bir dille söyledi.

3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs’tır. Bunun dışındaki her tarih ve aday şüphe yaratır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi üçüncü bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir. Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecek.

21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı. Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz.

BURAK ELMAS SAAT 17:00'DA KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 17:00'da Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. İlk olarak 15:00 olarak açıklanan toplantı saati, Elmas'ın adaylarla görüşmesinin uzaması sebebiyle 17:00'a alındı.

YARIN SAAT 11:00'DA OLAĞANÜSTÜ DİVAN KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

Galatasaray Spor Kulübü, yarın(30 Nisan) saat 11:00'da Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı yapılacağını açıkladı.

Değerli Üyemiz,

Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacaktır.

Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

A. Aykutalp Derkan

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi,

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

"KAZANANIN GALATASARAY OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fırat Develioğlunun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor 'Başkan adayı kim olur?', 'Fırat Bey olacak mı?' diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY: "HUKUKA AYKIRI"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı "Maskeli baloda sona doğru" paylaşımının ardından bugün de "İstinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "SEÇİM YARIN OLMALIDIR"

Mustafa Cengiz dönemi asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da yaptığı paylaşımda; "Galatasaray’da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI