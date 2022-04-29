Son Dakika: Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan ortak açıklama! '3. aday çıkarmaya çalışıyorlar'

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Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından başkan Burak Elmas'la yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte iki adayın yaptığı açıklamalar;

METİN ÖZTÜRK: "Ortada hukuksuz bir durum var. Burak Elmas, bize seçim tarihi sordu. Bugün basın toplantısında şeffaf hale gelecektir. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Seçim için en uygun ve en kısa tarih, 21 Mayıs-28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas istifa etmeyi düşünmediğini kesin bir dille söyledi.

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3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs’tır. Bunun dışındaki her tarih ve aday şüphe yaratır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi üçüncü bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir. Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecek.

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21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı. Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

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Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

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"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

"KAZANANIN GALATASARAY OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fırat Develioğlunun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor 'Başkan adayı kim olur?', 'Fırat Bey olacak mı?' diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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YUSUF GÜNAY: "HUKUKA AYKIRI"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı "Maskeli baloda sona doğru" paylaşımının ardından bugün de "İstinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "SEÇİM YARIN OLMALIDIR"

Mustafa Cengiz dönemi asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da yaptığı paylaşımda; "Galatasaray’da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI