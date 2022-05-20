Son dakika: Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini teslim etti! Adnan Öztürk ve Erden Timur...

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Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini Divan Başkanlığına teslim etti.



Nef Stadyumu'na ilk gelen aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor.



Başkan: Eşref Hamamcıoğlu



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

"ADNAN ÖZTÜRK SPORTİF AŞ'DE GÖREV YAPACAK"

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Nef Stadyumu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de görev alacağını açıkladı.

Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı. Listemizi teslim ettik. Adnan Öztürk Sportif AŞ'de görev yapacak. Hepimize hayırlı olsun. Önümüzde bir seçim süreci var, teknik direktör veya transferle ilgili açıklama yapmam doğru olmaz.

"GÖRÜYORUM Kİ RAKİBİMİZ TEK DEĞİLMİŞ"

Her şeye rağmen Galatasaray’da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Birleştirici olmaya gayret ederken, ayrıştırıcı olmamak konusunda da tüm Galatasaraylıların dikkatini çekmek istiyorum. Galatasaray’ın en büyük ihtiyacı olan samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşadıklarımızla bunların eksik olduğunu görüyorum. Bundan da hiç kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Bu seçimin yapmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray’da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray’dan artık ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray’a faydalı olmalı zamanı. Tüm listelerde yer alan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eski başkanlarımızın Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk’e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir. Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten. Bu konuda yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Onlar öyle bir birlikteliğin yararlı olacağını düşündüler. Çünkü görüyoruz ki bizim ekibimiz çok uzun zamandır hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta da ortaklık olmadan bu seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortalık yapmasından doğal bir şey yok. Her ikisi de bizim çok değerli dostlarımızdır. Bu Galatasaray’a hizmet etme yarışıdır. Takdir de genel kurulumuzun olacaktır.

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"Galatasaray emin olun futbol takımına kimin transfer edileceğinden daha önemli konularla karşı karşıya. Arkadaşlarımın ve benim önceliğim temel ve radikal problemlere çözüm bulmak. Futbol ile ilgili konuyu da profesyonel ekibimiz mutlaka sizlerle paylaşacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray’ın içinden çıkması gereken sorunlar çok da ciddi boyuttadır"

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'dan kısa bir süre sonra stadyuma gelen Dursun Özbek de listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Başkan: Dursun Özbek

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

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YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

ALİ YÜCE LİSTEDE YOK!

Daha önce çıkan haberlerde Dursun Özbek'in listesinde olacağı iddia edilen Erden Timur ve Ali Yüce, Özbek'in divan başkanlığına teslim ettiği listede yer almadı. Stada Dursun Özbek ile birlikte gelen Erden Timur'un Sportif AŞ'de görev yapacağı açıklandı.

"PROJELERİMİZ İÇİN 12 HAZİRAN'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Dursun Özbek, stadyumdan ayrılırken şu açıklamaları yaptı:

Bugün tarihi bir gün. Müraacatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Seçim yarışına giren Eşref kardeşime de başarılar diliyorum.

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Bildiğiniz gibi 11 Haziran'da seçimimiz var. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Mali bağımsızlığımızı ve sporda başarı sürecini kulübümüze yaşatmak için projelerimiz var. Bunları devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Seçim sürecinde de projelerimizi anlatacağız. Biz Galatasaray'ız. Bizde sen, ben yok. Sadece Galatasaray var. Büyük bir aileyiz. Bu seçim süreci bir yarışma, bu yarışmada etik değerlerine yaraşır şekilde olacağını biliyorum. Hizmet yarışındaki herkese seçimin hayırlı olmasını diliyorum.

"ERDEN TİMUR KARDEŞİM SPORTİF AŞ'DE GÖREV YAPACAK"

Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylememe gerek yok. Galatasaray'a gönül vermiş, uzun yıllar hizmet edecek ekibimiz var. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ'de görev yapacak. Çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerimizde de en önde kulübümüze hizmet edecek. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Cemal Özgörkey ve Metin kardeşime de teşekkür ediyorum. Biz hep beraberiz, birleşme ayrılıklarda olur. Listemiz her şeyi anlatıyor. Geçmişi bilenler, Galatasaray'ıu çok faydalı yöneteceğimizi bilir.

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