Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu ile yollarını ayırdı

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Levent Nazifoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

FUTBOL ŞUBESİNDEN SORUMLU OLACAKTI

Metin Öztürk, adaylık sürecinde verdiği röportajlarda seçilmesi halinde futbol şube sorumluluğunu Levent Nazifoğlu'na vereceğini söylemişti.

Öztürk o dönem; "Levent Nazifoğlu 24 saat futbolcu ile olacak kişi. Tek başına Levent Nazifoğlu'na takımı emanet etmek mümkün mü? Ben, İsmail Sarıkaya ve Rıza Morova ağırlığımızı futbola vereceğiz. Levent Nazifoğlu da Sportif A.Ş. adına Florya'dan sorumlu olacak." şeklinde konuşmuştu.

"OKAN BURUK GÖRÜŞMESİ SONRASI TEHDİTVARİ MESAJLAR..."

Metin Öztürk, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Levent Nazifoğlu ile yolları ayırdıklarını ifade etti.

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Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Levent Nazifoğlu’nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehditvari Whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir.

"LEVENT NAZİFOĞLU'DAN AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER..."

Asist Analiz'den Arda Ün, paylaştğı bilgilerle Metin Öztürk ile Levent Nazifoğlu arasındaki krizin detaylarını paylaştı.

İşte Arda Ün'ün geçtiği bilgiler:

Az önce Metin Öztürk ile görüştüm. Florya'da görev alamayacağını öğrenen Levent Nazifoğlu'nun WhatsApp'tan bir başkan adayına ağza alınmayacak saygısızlıktaki sözleri, mesaj olarak atmasıyla konu bu noktaya geliyor. Anahtar konu: Florya. Florya'da 1 numara olamayacağını duyan Nazifoğlu küplere biniyor ve 'düşman olmak' ibaresiyle Metin Öztürk'e mesaj atıyor. WhatsApp konuşması elimde olmasına rağmen tabi ki yasa gereği paylaşamıyorum.