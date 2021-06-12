Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Göreve gelirsek 2022'de seçim yapacağız

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Seçimi kazanırsak, güvenoyu için 28 Mayıs 2022’de seçime gideceğiz. Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz.