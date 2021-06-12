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Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Göreve gelirsek 2022'de seçim yapacağız
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, düzenlediği basın toplantısında 19 Haziran'daki seçimde göreve gelmesi halinde Mayıs 2022'de yeniden seçime gideceğini açıkladı.
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Seçimi kazanırsak, güvenoyu için 28 Mayıs 2022’de seçime gideceğiz. Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz.