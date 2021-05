Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Abdurrahim Albayrak gerçeğini açıkladı! Fatih Terim ile...

Spor Arena / Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya projeleri, Fatih Terim ile ilgili düşünceleri, Kemerburgaz Tesisleri ile ilgili planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı görüşü; “Galatasaray herhalde biraz heyecan seviyor, 5-6 hafta önce şampiyonluğu ilan edebilirdik. Kendi iç konularımızdan dolayı bu iş biraz uzadı, inşallah bu hafta sonu 23. şampiyonluğu alarak beşinci yıldız için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bizim dönemimizde Fatih Terim ile birlikte beşinci yıldızı alacağız.

Seçimle ve olası tarihiyle ilgili mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yaklaşımını nasıl karşılıyorsunuz?



Galatasaray’ın seçimi 29 Mayıs’ta olacaktır. Tarihinin değişmesinin tek yolu tüzüğe göre geçerli bir mazeretin olmasıyla olabilir, yönetim kurulu geçerli mazeret olsa bile 60 güne kadar seçimi erteleyebilir. Bu erteleme hangi şartta gerçekleşebilir, devlet genel kurulların yapılmasına izin vermezse ve Galatasaray Lisesi’nde özel bir durum varsa erteleme gerçekleşir ama böyle bir durum yok. Mevcut yönetim kurulu seçimi iptal ederse tüzüğümüzün 109/2 maddesi devreye girer. Onların akıllarına gelmemiş ama bu madde ‘seçimin yapılmasını engelleyenler ihraç edilir’ kuralıdır. Biz göreve gelirsek arzu etmememize rağmen seçimin engellemesinde imzası olanları disipline sevk edeceğiz.

“27 Ağustos'a kadar ödenmesi gereken 283 milyon lira borç var.” bilgisini vermiştiniz, sizin başkanlığınızda Galatasaray bu ödemelere nasıl hazır olacak?

‘283 milyon liraya ihtiyaç var’ sözünün ikinci başkan Abdurrahim Albayrak söyledi. Kendisi bizi hayırlı olsun demek için aradı. İyi niyetinden dolayı bize hazırlığınız olsun yoksa gelip Galatasaray’ı sıkıntıya sokmayın anlamında mesaj verdi. Her kulüpte gelir gelmez ihtiyaçlar olur bu çok doğaldır, onun için bizim 100 milyon lira gibi hazırlığımız vardı. Bütün adayların listelerine bakarsanız hangi yönetimin kasa kolaylığı yapabileceğini de rahat bir şekilde görebilirsiniz.



Artık bankalar birliği anlaşması nedeniyle futboldan amatör branşlara bir kaynak aktaramıyoruz. Bizim en önemli avantajımız Galatasaray’ın kendi öz kaynağının çok yüksek olması. Galatasaray’da sporcu olarak yer almış sonrasında da iş dünyasında çok başarılı olmuş arkadaşlarımız var. Bunların hepsi kendi branşlarına sponsor olacaklar biz bunun sözünü aldık. Galatasaray hiçbir branşta şampiyonluk iddiasından geri durmayacak bütçeleri buna göre ayarlıyoruz. Hiçbir branşta küçülme veya kapanma olmayacak.



Basketbol bizim dönemimizde futboldan sonraki en iddialı branş olacak, iki sene öncesinin ana sponsoru Nihat Kırmızı da benim listemde yer alıyor. Galatasaray her branşta başa oynayacak bir takımdır, taraftarlarımız basketbolda atkılarını hazırlasın inşallah bu yazdan sonra pandemiyi de atlatacağız. Hocalarımız takımlarınız başarıya götürürken biz de onlara can suyu vereceğiz. Maaşları zamanında yatıracağız, federasyonlarda dik duracağız, onların sahada kazandıklarını masalarda yedirmeyeceğiz.

Basketbol salonu ile ilgili çalışmalarınız var mı?



Salon projesiyle ilgili maalesef net bir mesaj vermek mümkün değil, bu işin hukuki boyutu var. Ali Sami Yen kompleksinin yapıldığı Adnan Polat döneminde öncelik stadın bir an önce açılması ve Galatasaray’ın gelir etmesiydi. Çatı yapılması yerine o parayla localar ve koltuklar yapıldı ve o gün için doğru bir düşünceydi. Locaların 3.5 yıllık ödemeleri peşin alınarak kulüp o dönem ekonomik olarak rahatlatıldı. Çatı yapımı sonraya kalmıştı ama Galatasaray’ın parası olmadı ve çatı yapımı anlamsız hale gelmeye başladı. Dursun Özbek bana göre harika bir formül buldu, devletin çatı yapımıyla ilgili alacağına karşılık sponsorla basketbol sahası yapıp kullanımının Galatasaray’da olmasıyla beraber devrini devlete verip çatı anlaşmasındaki borç yükünden kurtulmayı sundu. Devletimiz bunu uygun gördü ama erken seçim kararı alınıp Dursun Özbek gidince gelen yönetim oraya bir çivi dahi çakmadı. Orada şu an sadece bir tabela var ve geçen boyandığını fark ettim. Mustafa Cengiz yönetiminin orada tek yaptığı tabelayı boyamak oldu. Biz geldiğimiz bunu ayağa kaldıracağız salon projesi çok önemli ama önce kamuyla ne durumdayız ona bakmak lazım.

Kemerburgaz projesiyle ilgili düşünceleriniz nedir, proje yapımında sponsor desteği olacak mı?



En önemli ve öncelik verdiğimiz proje Kemerburgaz Tesisleri’nin yapımı olacak. Asıl gelir kaynağımız futbol, burada yaraları nasıl sararız futbolu daha iyi noktaya nasıl getiririz ona bakmak lazım. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde plansız bir genişleme oldu, alt yapıdaki genç kardeşlerimiz konteyner içinde giyinip soyunmaya başladı. Bunun için biz iki yıl önce Kemerburgaz Galatasaray’ın geleceği dedik. Kasımpaşa’nın tesislerini harika durumda, Beşiktaş’ın tesisleri ormanın içinde iyi durumda, Fenerbahçe de iyi durumda. Her şeyin öncüsü olan Galatasaray tesisleşmede biraz geri kalmış. Her yönetim futbolcu transferine odaklanmış, antrenman alanlarına bakmamış. Florya’daki verimsiz çalışma sahaları yüzünden 8 milyon euro verdiğiniz futbolcular ilk ciddi maçta veya darbede sakatlanabiliyorlar. Kemerburgaz’daki 110 dönüm arazi için kulübe faizsiz borç vererek sekiz ayda dört saha yapacağız. Çünkü bunu bitirmeden Galatasaray’ın kalıcı şampiyonluklarına ve Avrupa’daki başarılarına devam edemezsiniz.

Fatih Terim ile rahat bir şekilde çalışabileceğinizi düşünüyor musunuz?



Fatih hoca ile rahat çalışamayacağımız biliyoruz ama rahatlık zaten beni bozar. Ben zoru severim Fatih Terim zor bir hoca. Kolay bir profil olsa rakiplerin ve federasyonun ayarını bozmaz. Motivasyonu bu kadar yüksek bir Galatasaraylı olmasaydı takımda böyle bütünleşme olmazdı. Eskiden takımda Türk oyuncular varken ‘Fatih Terim gaz veriyor’ diyorlardı, Fatih hoca çok iyi bir taktisyen ve akademisyendir. Bu takımda her milletten insan var, duyguları ve psikolojileri çok farklı. Bu oyuncuları birleştiren tutkal Fatih Terim. Fatih hoca zordur ama kolay bir hocayla çalışıp yedinci olacağıma Fatih hocayla şampiyon olmayı tercih ederim. Biz futbolculara maaşlarını zamanında ödeyeceğiz, rahat antrenman yapabilecekleri koşulları sağlayacağız, federasyona karşı masada dik duracağız, ceza alacaksak biz alacağız ama Fatih Terim almayacak.

“FATİH TERİM FENERBAHÇE’YE SCOUTİNG YAPIYOR”

Saha içi ve oyuncuları izleme Fatih Terim’in işidir. Hoca sağ olsun sadece Galatasaray’a değil Fenerbahçe’ye de scouting yapıyor. Hoca kime ‘merhaba’ dese ertesi gün rakipler onlarla görüşmeye başlıyor. Bizim rakiplerle işimiz yok amacımız Galatasaray’ı daha ileriye götürmek. Ama önce kulübü borçtan kurtarmamız gerekiyor önceliğimiz bu olacak.

Fatih Terim ile doğrudan çalışacak bir futbol adamı profiliniz olacak mı?



Bizde herkesin görevi belli, Fatih Terim’e ne yapacağını söylemeyeceğiz o işini biliyor ama futbolun ekonomisiyle ve federasyonla ilgilenecek kişiler Nihat Kırmızı ve Emre Alkin olacak.

Gelecek sezonu düşündüğünüzde şu anki kadroyu nasıl buluyorsunuz?



Bu konu Fatih hocanın işi, yeni transferler Fatih Terim’in talepleri doğrultusunda bütçenin içinde kalmak şartıyla olacaktır. Düşündüğümüz bütçe yaklaşık 42 milyon euro.

Kiralık forma giyen Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes’in bonservislerinin alınmasıyla ilgili görüşünüz nedir?



En çok konuşulan Mostafa Mohamed. Herkes farklı bir şey söylüyor, bu kadar borcun içinde satın alma bedeli öderseniz bu finans dengesini bozar. Biz bir sene sonra banka borçlarını 2 milyar liradan 800 milyon liraya düşürmeyi planlıyoruz. Borçlar düştüğü zaman bu satın almaları yapmak daha kolay.

“ABDURRAHİM ALBAYRAK ARZU ETMESE BİLE BİRKAÇ AY BİZİMLE BERABER OLACAK…”

Sayın Abdurrahim Albayrak arzu etmese de birkaç bizimle beraber olacak çünkü kendisi aynı zamanda sportif AŞ’de yönetim kurulu üyesi. Biz dernek seçimi yapacağız, kendisi çok iyi bir Galatasaraylıdır. 1-2 ay bizi bilgilendirme konusunda mutlaka destek olacaktır, onun için biz gelir gelmez kaosla karşılaşmayacağız çok rahatız. Sahada Fatih hoca zaten var, sportif AŞ’de Abdurrahim Albayrak olacak. Sayın Albayrak olası durumda sadece bize değil diğer adaylara da aynı desteği verecektir.

Takım maliyetinin düşmesi gerektiğini ve 40 milyon euroluk bir bütçe olacağını belirtmiştiniz. Bu noktada alt yapı çok önemli hale geliyor ekstra çalışmalarınız var mı, seçilirseniz 3 yıl sonra altyapıda kazançlar oldu diyebilecek misiniz?



Alt yapı konusunda Altınordu modeli en doğru model. Yönetimler devamlı değişmiş, Fatih Terim’in kıymetini bilememişiz ve bunların sonucunda alt yapı biraz ihmal edilmiş. Alt yapı en önemli ilgi alanlarımızdan biri olacak ama oradan geri dönüş almamız altı yıldan aşağı olmaz. Bu bir görevdir, bizden sonraki yönetimler bu yatırımlarımızın meyvesi yiyecek. 7-8 ay sonra Kemerburgaz Tesisleri’ne geçince Alt yapıya şuan ki bütçenin 3-4 katı fazla alan ayıracağız. Transfer politikasında ise gelecek sezon dünya futbol piyasasında büyük oyuncu fazlalıkları olacak. Pandemiden dolayı herkes fazla oyuncu depoladı, Avrupa’nın büyük kulüplerinin belki de tribüne göndereceği ama sizin as kadronuzu kuvvetlendirecek oyuncuları onlardan kiralayıp parlatarak satışından pay alma modelini yapabiliriz. Trabzonspor’un Sörloth’dan yaptığı buna küçük bir örnek.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...