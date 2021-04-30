Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim, Fenerbahçe ve Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu ile soru-cevap şeklinde yaptığımız röportaj şu şekilde:

Galatasaray’ın öncelikli ihtiyacı nedir?

Camia içindeki hepimizi Galatasaraylı yapan birlik, sevgi ve dayanışma ortamının oluşması. Bu olmadığı zaman Galatasaray kültürel erozyona uğruyor ve dışardan kendisine karşı oynanan oyunlara seyirci kalarak dirayetli bir temsilden uzak kalıyor.

“Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven.” Bu cümleleri biraz açabilir misiniz?

“Bizim mottomuz Galatasaray’a güven” Bugün kulübün içinde bulunduğu ekonomik, sportif ve moral eksikliklerinin giderilmesi için bütün çareler yine kulüpte var. Bunları aktif hale getirerek Galatasaray’ın ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü güce sahibiz.

Mustafa Cengiz ve yönetimi size göre nerelerde hata yaptılar?

En büyük hataları sayın Mustafa Cengiz ve yönetim ekibi böyle bir göreve hazır olmadan geldiler. Galatasaray’ı tanımadıklarını gördük, zaman zaman kendileri de bunu itiraf etti. Galatasaray’ı tanımak ve camia tarafından tanınmış olmak en büyük faktör. Galatasaray 15 kişiyle yönetemeyeceğiniz kadar büyük bir yapıdadır, dolayısıyla camia ile bütünleşmeyip açık iletişim sağlamazsanız kulübü yönetemezsiniz. Mustafa Cengiz yönetiminde kişisel olarak çok değerli birikimlere sahip olanlar var ama birlikte çalışmaya alışmamışlar ve kurumsal bir tecrübeye sahip olmadıklarını görüyoruz. Ne Galatasaray camiası onları ne de onlar camiayı benimsedi.

“Ahlaki değil, bardağı taşıran son damla olmuştur, Galatasaray tarihine bir ayıp daha ilave etmesinler”



Galatasaray resmi sitesinden başkanlık seçimi ile ilgili yapılan paylaşım çok vasıfsız, zamansız ve ahlaki değil. Bu açıklama bardağı taşıran don damla olmuştur. Başkanlığa aday olacak kulüp üyelerine kulübün veri tabanını yasaklıyorsunuz. Açıklamanın anlamı; bilgileri bizimle paylaşmayacağı ve bir kereye mahsus tanıtımını yapacaksan bilgilerinizi bize gönderin formatımıza uygunsa üyelere bir kere yollanacak şeklinde. Böyle bir kısıtlayıcılık olabilir mi? Buna rağmen sayın Mustafa Cengiz’de bütün üye bilgileri var ve kendisi için kullanabilecek bu durum haksız rekabet, Galatasaray’da bunlara taviz verilemez. Sayın başkanı ve yönetimini tekrar düşünmeye davet ediyorum, Galatasaray’ın tarihine bir ayıp daha eklemesinler Galatasaray bunu kaldıramaz.

Sayın Başkan Mustafa Cengiz, Ryan Donk ve Fatih Terim üzerinden çok tartışılan sözler kullanmıştı nasıl karşıladınız?



Galatasaray’da Divan Kurulu Başkanlığı yaptığım süre boyunca tüzüğün bana ve divan kurulu arkadaşlarıma verdiği yetkiyle hep bununla mücadele ettim. Kulübümüzün sporcuları ve teknik direktörü hakkında böyle mesajların verilmesi bizim hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Galatasaray’ın temsili ile ilgili bazı standartlar vardır, bunların başında etik, terbiye ve ahlak gelir. Mustafa Cengiz’in bu açıklamaları Galatasaray’ın genetik kodlarına son derece aykırıdır ve kabul edilecek şeyler değil. Bizim fabrika ayarlarına dönmek ve değerlerimizi yaşatmaktan kastımız bu ilkelerdir. Bu konuyla ilgili eleştirilecek çok şey var ama Mustafa Cengiz’in sağlık durumundan dolayı açıkçası kendimizi frenliyoruz ve Galatasaray’a yakışan budur.

Seçilirseniz ilk iş ne yapacaksınız?



Kulüp çalışanlarımızla tanışmak ilk işimiz, ikincisi ise mali ve idari reformları derhal yapmak için profesyonel çalışanlarımızla bir değerlendirme. Kulüp kaynaklarının verimli kullanılması çok önemli, profesyonel bir icra kurulumuz göreve gelecek ve yönetim kurulu onların performanslarını takip edecek. Bu vizyonumuzu her şeyden önce çalışanlarla paylaşmamız lazım, onların performansları çok önemli. Bu adaylar arasında bir seçim değil Galatasaray’ın var olma seçimi. Söylediğim zihinsel, mali ve idari reformlar yapılmazsa gelecek sene Galatasaray yok olmakla karşı karşıya.

Seçimden sonra Galatasaray’da ciddi ödemelerin olduğu belirtiliyor, mali olarak buna hazır mısınız, plan ve bütçe çalışmalarınız neler?

Her seçimde olduğu gibi başkan adayları birbirlerini uzakta tutmak için büyük paralar lazım der. Adaylardan birisi(Metin Öztürk) 500 milyon liraya ihtiyaç var dedi. Eğer mali ve idari yapılanmayı gerçek anlamda yapmazsanız iki katı para getirseniz bile bir sene sonra yine eksiden başlarsınız biz verimliliği sağlayacağız. En büyük gelir ve gider noktası futbolda, futboldaki bütçenizi yüzde 35-40 oranında küçültmezseniz bu işin altından kalkamazsınız. Bütçeyi küçültürken hedeflerinden şaşmamak içinse kendi kaynaklarınıza dönmeniz lazım. Altyapı, Scouting (oyuncu izleme) ve kendi yıldızını yaratmak olmazsa olmaz. Bizim en önemli hedeflerimizden birisi sportif başarıya bağlı olmayan değer yaratmak. Bunu sağlayamazsak sadece Galatasaray değil Türkiye’deki kulüplerin devam etme şansı yok. Futbol seyircisi gittikçe azalıyor. 18-40 yaş arasında futbolu izleyenler yüzde 42 oranında, her şey gittikçe dijitale kayıyor bunun içine e-Spor ve diğer platformalar dahil. Bu yüzden bizim önemli projelerimizden birisi dijital dönüşüm olacak. Biz buna başladıktan sonra diğer adaylar da bu terminolojiyi kullanmaya başladı, taraftar kartlarından bahsediyorlar, dijitalin geldiği noktada kartlar artık kalmadı. Bizim sadece bu konularla ilgili çalışan sekiz kişilik bir ekibimiz var. Galatasaray Spor Kulübünün uygulamaya koyduğu bir App var ama yeterli değil.



Galatasaray’ın yurt dışında çok önemli bir taraftar kitlesi var ama taraftarlarımız Galatasaray’ın ürünlerini satın alamıyor. Muslera’ya imza töreni düzenlendi ama store mağazalarda Muslera forması bile yoktu. Arkadaşlara sordum imza töreninden haberleri dahi yokmuş, o gün Muslera formasını satabileceğin tek gündü. Galatasaray’ın artık e-ticarete geçmesi gerekiyor.

Seçilirseniz önceliğiniz şampiyonluk için yatırım yapmak mı ekonomik kalkınma mı olacak?

Galatasaray’ın şampiyonluk ve başarı iddiası hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Ancak başarıya bağlı gelir kalemlerimiz çok düştü, Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyorsunuz, yayıncılar payları azaltıp ödemeleri geciktiriyor. Bir spor kulübüyüz ve başarıyı hedeflemeden edemezsiniz ama bunu yapma tarzımız artık farklı olmalı. Türkiye’deki en iyi oyuncu izleme ekibi Galatasaray’dadır ama altyapıdan yetişen oyuncumuz da çok az. Galatasaray’da eksik olan spor altyapısıdır bunu yeniden canlandırmak lazım, yıldız transferler çok önemli ama doğru isimler olmak zorunda. Galatasaray; Hagi, Popescu, Sneijder, Drogba ve Gomis gibi ekip ruhuna yatkın starları transfer etti. Yanındaki oyunculara koçluk yapacak böyle yıldızlar ekonomik değerler çerçevesinde gelecekse memnuniyetle isteriz. Ancak Galatasaray’ın içinde bulunduğu har vurup harman savurmaya müsait değil, son yapılan Diagne ve Falcao transferleri Galatasaray’ın mali yükünün en büyük sebeplerinden birisidir. 50 Milyon Euro verip oynatamadığınız transferlerden sonra bunların hepsini kendilerine soracağız.

Seçimi kazanmanız durumunda Fatih Terim ile ilgili düşünceniz ne olacak?

Fatih Terim ile ilgili düşüncelerim şimdi de aynı seçilirsem de aynı olacak. Fatih Terim en az hepimiz kadar Galatasaraylıdır. Fatih Terim Galatasaray olmadan, Galatasaray Fatih Terimsiz düşünülemez. Başarılı ve başarısız zamanları olmuştur, Fatih Terim’in oluşmasında Galatasaray’ın çok büyük yeri vardır ve kulüp ile Fatih hoca et tırnak gibidir. Bizim bir vizyonumuz var ve iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Terim ile bu vizyonu gerçekleştiririz. Zamanı geldiğinde vizyonumuz ve bütçemizi kendisiyle konuşuruz, Fatih Terim de bize destek olacaktır.

Fatih Terim, Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor maçından sonra ‘Çok derin bir yalnızlık hissettim’ demişti. Hocanın yalnız kaldığı ve çevresindeki figürlerden aradığı desteği alamadığını düşünüyorum. Göreve gelirseniz bu durumla ilgili planınız var mı?

Bunu kurumsal yönetim ilkeleri ile aşabiliriz. Fatih hoca kulübün hak ve menfaatlerini korumak isterken yalnız kaldı. Bu Fatih Terim’in görevi olmamalı, kendisini bu sorumluluğun altında hissetmezdi ve bir sürü cezayla karşı karşıya kalmazdı. Hoca bu durumdan yıprandı ve kendisini yalnız hissetti. Bizim yönetim anlayışımız herkesin kendi görevini iyi yapacak ortamı sağlamak.

Fatih Terim’in futboldaki her karardan sorumlu olarak, Futbol AŞ’nin yöneticisi olacak bir pozisyonuna sıcak bakar mısınız?



Dünyada birçok örneği var, Fatih Terim yönetimsel görevler alacak olgunluğa gelmiştir ama bu basamakları sırayla çıkmak lazım. Fatih hoca saha dışında da farklı görevler alabilir buna layıktır.

Basketbol-Voleybol ve amatör branşlarla ilgili şu anki tabloya ilave projeleriniz var mı?



Basketbol ve voleybol, futboldan sonra en çok para ve etkileşim getiren branşlardır. Türkiye’ye basketbolu getiren Galatasaray’dır ama geldiğimiz durum maalesef kötü yönetim tarzındadır. Yöneticilerin profesyonel insanlara bu işleri bırakması lazım. Bu branşları tamamen profesyonellere bırakacağız, Galatasaray’ın ekonomik gerçekleri ortada. Anadolu Efes’in bütçesi 10 katımız bu bütçelerle rekabet etme şansımız yok ama küme düşme durumunu da gelemezsiniz. Kendimize çözüm ortakları bulmamız lazım, mutlaka sponsorlar bulmamız gerekiyor.

UltrAslan ile ilgili düşünceleriniz nedir?

UltrAslan’ın kurucuları arasında çok değerli kardeşlerimiz vardı, Alpaslan Dikmen’in önayak olduğu bir oluşumdu. Zamanla büyüdü ve Galatasaray’ın çok önemli bir gücüdür. UltrAslan’ı Galatasaray’ın bir temsil grubu olarak düşünelim dolayısıyla oradaki tribün taraftarlarının ve onların liderlerinin örnek olması gerekiyor. Mustafa Cengiz yönetimi bazı yetersizliklerini seyirci desteği ile bertaraf etmeye çalıştılar ve bu sebeple UltrAslan kendisine bir rol edindi. Ancak taraftarın ve yönetimin rolleri ayrıdır, liderlerine düşen görev kulübün yönetimsel işlerine karışmamalarıdır. Beğeniriz veya beğenmeyiz yönetimleri Galatasaray Genel Kurulu seçer, bu yüzden bu kişileri görevden almak istifaya davet etmek çok üzgünüm taraftar grubunun işi değildir. Bunlar Galatasaray’ın değerleri ile bağdaşmaz camiayı böler.

1959 yılı öncesiyle Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddialarıyla ilgili görüşünüz nedir?



Ben hem Divan Başkanıyken hem de sonrasında kulüp üyelerimizden tarihsel ve hukuksal çalışmalar rica ettim. Fenerbahçe’nin bu talebinin ne tarihsel ne de hukuksal bir tutarlılığı yok. Fenerbahçe açısında bir hedeftir bir temennidir ve cevabı çok basittir; Türkiye ligi şu anki standartlar çerçevesinde 1959’dan sonra tescil edilmiştir. 1959’dan önce turnuvalar olmuş ve Fenerbahçe buralarda kupalar almış ama Avrupa’nın belirlemiş olduğu lig standartlarının dışındadır. Fenerbahçe bir başarı kazanmış ama bunu şampiyonluğa çevirip yıldızdan sonra da maddi bir pay beklemek popülist bir yaklaşım, geçmişi bırakmak lazım.

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