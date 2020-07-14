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Basketbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray başantrenörü Ertuğrul Erdoğan takımda kalacağını açıkladı

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Son Dakika | Galatasaray başantrenörü Ertuğrul Erdoğan takımda kalacağını açıkladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini redderek e sarı-kırmızılı takımda kaldığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.

Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.

Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius'la yollar ayrılmış ve yeni koç arayışları başlamıştı. Ertuğrul Erdoğan, kulübün önemli başantrenör adaylarından biri oldu. Adı Fenerbahçe ile anılan Jasikevicius ise Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Son Dakika | Galatasaray başantrenörü Ertuğrul Erdoğan takımda kalacağını açıkladı

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