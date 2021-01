Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor! Merak edilen Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Mustafa Cengiz'in, açıklamalar öncesi Fatih Terim'i stada davet ettiği, ikilinin Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldiği öğrenildi. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yapılan toplantının sona ermesinin ardından Fatih Terim'in stattan ayrıldığı belirtildi. Ardından Galatasaray Başkanı açıklamalarına başladı.

TERİM, 'DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." demişti.

Takımımız iyi gidiyor Allah bozmasın. 3-5 gündür kaos yaratma, yanlış hedefler, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bana göre haksız. Bizim göreve gelmemiz bu ayın 22'sinde üç yılı dolduracak. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Süreci yakalamaktır. Göreve başladığımızda kulüpte genel durum kötüydü. 157 milyon Euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu yasak. 25'inde devraldık, 3 iş günü içinde 32 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Yoksa yasak uygulanacaktı. Bunları hallettik. Basketbolda da yasağımız vardı bunu da kaldırdık. Basketbol ve voleybolda toplam borç 80 milyondu bunu da hallettik. Derneğin parasını ne yaptınız diye soranlar var. Bizim faiz alacak halimiz yok. Kredi kullandık. Kredinin faizini ödemeye mecburuz.

''MILAN VE PSG BİZİM YOLUMUZU İZLEDİ''

Bize çok haksız eleştiriler oldu. Durum bu şekildeydi. Başımızda UEFA vardı. Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor. Disipline ilk gittiğimizde bize 4 ay müsaade verin dedik. Orada 2+1 yıl yasak vardı önlerinde. Onlar projeye önem veriyor. Türkiye'de böyle değil. Benim adım şu dersin, inanmazlar. Onlar inanıyorlar. Bize 4 ay verdiler. Bunun sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturan tecrübeli insanlara biz bunları anlattık. UEFA tarihinde ilk defa bir kulübe uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG bizim yolumuzu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk kendimizi. Yönetici arkadaşlarımız yardımcı oldular.

''ÇOK SERTLEŞTİK BİRBİRİMİZE KARŞI''

İlk gittiğimizde 'Size avukat lazım' dediler. Biz bu şekilde gittik savunduk kendimizi. 6 milyon Euro cezayla yasaklardan kurtulduk. Bu cezayı da ödedik. Sonra bu kurulun üst kurulu olaya dahil oldu. Sayfalarca yazışma yaptık. Çok sertleştik birbirimize karşı. İstese o komitenin bize doğrudan ceza verme hakkı var. Onlar bunu yapmadı, ceza verilmesi için disiplin komitesine sevk ettiler. Biz CAS'a gittik. CAS'a gitmeyin dediler. CAS'ta bir büyük Avrupa kulübünün avukatlara verdiği para 2,5 milyon Euro idi. Biz o davayı he usulden hem esastan kazandık. Buna toplam 35 bin İsviçre Frangı ödedik. O dava 4 ay sürdü.

''KİMSE BANA ACIMASIN, BEN YALNIZIM''

Allah'a şükür dönüşümüzde iki yıl üst üste şampiyon olduk. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. 10 yıl sonra ilk defa kara geçtik. Borçları ödenebilir hale getirdik. Bunları neden anlatıyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Arkadaşlarım da öyle. Ama ben ve arkadaşlarım bu kadar haksız eleştiriden bıktı. Bu kadar ağır saldırı görmedik biz. Hepsi bıkmış durumda. Hepimizin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın. Ben yalnızım. Şikayet etmiyorum. Mücadeleme devam edeceğim tükenene kadar.

''BÖYLE DEVAM EDERSE KULÜBÜ YÖNETECEK İNSAN BULAMAZSINIZ''

Benden sonra gelecek yönetimler için konuşayım. Bu eleştiriler devam ederse bu kulübü yönetecek insan bulamazsınız. Süper Lig kolay değil. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz iki yıl şampiyon olduk. Her sezon şampiyon olamayabilirsiniz ama durumumuz bu.

''HOCAMIZ İLE AZ ÖNCE KONUŞTUK''

Kazanmak istiyoruz. Değerli bir rakiple oynayacağız. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek futbolcularımız ellerinden geleni yapacak. Son haftalarda haksız kayıplar yaşadık. Tek kale oynadığımız maçlarda kayıplar oldu. Hepsini hakemlere bağlamak istemiyorum ama umulmayan kayıplar oldu. Kayseri maçında son saniyede gol yedik. Tek şut tek gol. Takımımız şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli oyuncularımız var. Bütün oyuncularımız çok değerli. Gençlerin verdiği mücadele çok güzel. Sağ olsun hocamızın gençlere verdiği değer çok güzel. Keşke kupa maçında Kerem'in kaçırdığı penaltıyı ben kaçırsaydım. Hocamız ile de konuştuk az önce o da çok üzülmüş. Bütün oyuncularımıza değer veriyoruz. Kerem üzülmesin. Derbide kıran kırana oynayacağız. Hak eden kazansın. Biz kazanmak istiyoruz.

''KORKMAYIN, ADAY DEĞİLİM''

Dün TFF'de sıkıştırdım kimse söylemedi limitleri. Gerçek limitler ne? Toplam 44 milyon Euro ödemişiz. 68 oyuncu göndermişiz. 62.8 milyon Euro kazanmışız. 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olurdu. 18 transferi bir kulübümüz aldı. Gönderdikleri de oldu. Bizim bütün hesaplarımız açık. Yalan dolan yok. Bizans yok, arkadan dolanıp puan almak yok. Her şey açık. Taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı taraftar. Onlar sorguluyor biz de cevap veriyoruz. Ben de onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsak 100 milyon Euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Bu düzenin 3 yıla daha ihtiyacı var. Korkmayın aday değilim.

Bizim sonraki yönetime öyle bir kulüp bırakmamız lazım ki oradan sıçrama yapmalı. Bütün konular birbirine bağlı. Ben gelip 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euro borçlarını TL'ye çevirdim. Bunu ilk ben söyledim. 5 yıl yapılandırma yaptık. 1. yıl bitti, şimdi 10+4'tü 7+2'ye döndü. Şimdi diyorlar ki neden yapılandırma yaptın. Sizin için yaptım. Ben ömrümün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Diyelim sağlıklıyım. Sosyal medyada hashtag açılıyor. 'Ya transfer ya istifa' 200 dolar ver sen de yaparsın diyorlar. Bu ne demektir. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerlileri.