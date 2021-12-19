Son dakika: Galatasaray-Başakşehir maçına damga vuran hakem Zorbay Küçük'e sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 20. dakikada Okaka atarken Galatasaray'a puanı getiren sayıyı 88. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Galatasaray'ın kazanamama serisi 6 maça çıkarken Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in yenilmezlik serisi ise 9 maç oldu.

TARAFTARDAN TFF'YE PROTESTO

Galatasaray taraftarı, maç boyunca aralıklarla 'TFF istifa' ve 'Yönetim uyuma, takımına sahip çık' şeklinde tezahüratlar yaptı.

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ZORBAY KÜÇÜK İLE GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK

1-1 biten maçın ardından yayıncı kuruluşa demeç vermeye gelen Berkan Kutlu, hakem Zorbay Küçük'ün kendisine itiraz eden Sarı-kırmızılı futbolculara 'Go lan' dediğini, Kerem Aktürkoğlu'na ise 'Yalancı' dediğini ifade etti.

"Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem’e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Böyle kelimeler kullanılmasını kabul etmiyorum. İçeride ve sahada bunlar kullanıldı. Bu kelimeler kullanılır mı? Koridorda oyuncumuza yalancı denmesini kabul etmiyorum."

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

KORİDORDA NELER YAŞANDI?

Muhabirlerden gelen bilgiler ve Necati Ateş'in maç sonu açıklamalarına göre Başakşehir'in attığı gol sonrası faul itirazında bulunan Galatasaraylı futbolcuları sert bir bedel diliyle uzaklaştırmak isteyen Zorbay Küçük, İngilizce - Türkçe karışık şekilde 'Go lan!' (Gidin lan!) diyerek uyardı.

Galatasaraylı oyuncuların devre arasında bunu antrenörleri Necati Ateş'e bildirmeleri sonrası hakeme 'Oyuncuma neden böyle dedin?' diye sorduğunda 'Senin oyuncun yalancı' diye cevap veriyor.

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ZORBAY KÜÇÜK'TEN ARDA TURAN'A: NE YAPACAKSIN, AYAKKABI MI FIRLATACAKSIN?

Galatasaray'da maç kadrosunda bulunmayan Arda Turan, Zorbay Küçük'e tepki gösteriyor. Zorbay Küçük de Arda Turan'a Atletico Madrid'de oynarken yaptığı hareketi hatırlatarak 'Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın?' diye yanıt veriyor.

NECATİ ATEŞ: TEMSİLCİ HER ŞEYİ GÖRDÜ, DUYDU

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Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş'in maçtan sonra yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kartını gösterirsin. Bir hakem, Zorbay Küçük, benim yüzüme, oyuncuma, ’Go lan’ diyor. 4-5 oyuncum duyduğunu söyledi. Hakeme bunu söylüyorum, ’Senin oyuncun yalancı’ diyor. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz berabere kalırız veya kaybederiz. Kimseye bunun hesabını vermiyoruz. O kadar çok canımız yandı ki, hep diken üzerindeyiz. Bu gücü nereden alıyor ki, bize bunları söyleyebiliyor. Bunlardan dolayı biz ceza yiyoruz. Tahrik ediyorsunuz hocamızı. Biz bu cezaları yerken, onlar nasıl bir ceza alacaklar. Temsilci her şeyi gördü, duydu. ’Sarı kartı ne zaman vereceksin kaleciye, geç kaldın’ dedik, ’Bir sonraki maç veririz onu da’ diyor. Kavgaya gelmiş buraya. Açık bir şekilde görülüyor. Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulundu. ’Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam’ dedi. ’Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana’ dedi. Böyle bir hakem, bu kelimeyi nasıl kullanabilir. Arda Turan’ın Galatasaray’a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Düdükleri astırılan hakemler oldu. Biz de şikayetimizi yapacağız. Bugün bunları yaşamak çok üzücüydü, Türk futbolu adına çok acıydı. Biz bu konuyu bırakmayacağız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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İLK VUKUATI DEĞİL! 2019'DA GÜNAY GÜVENÇ'İN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Zorbay Küçük'ün Galatasaray-Başakşehir maçında ev sahibi takjımı isyan ettiren tavırlarının ardından 2019 yılında 1. Lig'de maç yönetirken yaşadığı bir olay akıllara geldi.

OCak 2019'da İstanbulspor - Gaziantep FK maçında Gaziantep Fk kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşayan Zorbay Küçük, maç bitiminde kalecinin üzerine yürümüş, araya gözlemci ve güvenlik görevlileri girmişti.

"HAKEM OYUNCUMA 'KONUŞMA LAN' DİYEMEZ"

Dönemin Gaziantep FK teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonrası Zorbay Küçük'e şu sözlerle tepki göstermişti:

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"Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım. Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi. Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu.

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GALATASARAY'DAN GECE YARISI SERT AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, gece saat 00:16'da konuyla ilgili sert bir açıklama yayımladı:

Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir.

Bu hataların Galatasaray’ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük’ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkça Galatasaray’ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray’a yapılanlar Türkiye Süper Ligi’ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir.

Sadece Galatasaray Spor Kulübü’nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

ESKİ HAKEMLERDEN ORTAK GÖRÜŞ: BEDEL DİLİ SAĞLIKLI DEĞİL, DAHA SAKİN OLMALI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün oyunculara karşı beden dilini eleştirdi.

Lale Orta: FIFA kokartlı bir hakemin çok daha sakin olması lazım. Avrupa'da böyle bir maç yönettiği zaman kesinlikle bir sonraki maça kolay kolay çıkamaz. Ya da çıkacağı yer çok aşağıdan başlatılır.

Bülent Yıldırım: Çok özür dilerim ama bu, kamyoncu vücut dili. Siz hakemsiniz. Yapmayacaksınız. Genç arkadaşlarda bunu çok görüyorum. Ali Şansalan da buna dahil. Sevgili kardeşlerimin bir kere bu kadar sinirlenmeye hakkı yok. Sakin davransa burayı daha iyi yönetirdi. Beden dili çok gergin, kontrolsüz. Hakeme hiç yakışmaz.

Deniz Çoban: Oyuncu size bunu yaparsa sarı kartla cezalandırırsın. Ama sizin böyle kaşlarınızı çatarak, sinirliliğinizi göstererek bu şekilde bir beden dili kullanmaya hakkınız yok. Bu beden dilini yakıştıramadım bir hakeme.