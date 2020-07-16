Son dakika! Galatasaray, Barış Ermiş'i transfer etti!

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Milli oyuncu Barış Ermiş'i transfer ederek 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Takımımız yeni sezon iç transfer çalışmaları kapsamında beş yeni sözleşme imzaladı.

Son olarak TOFAŞ forması giyen ve milli takımımıza da yıllarca hizmet etmiş tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz sezonu MZT Skopje formasıyla geçiren ve alt yaş kategorilerinde milli takımımızın önemli oyuncularından olan 20 yaşındaki potansiyelli uzun Ragıp Berke Atar ise takımımıza yeni katılacak bir diğer isim olacak. Oyun kurucu rotasyonumuza derinlik katacak olan ve yine alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 2000 doğumlu Eray Aydoğan da takımımızın bir diğer yeni transferi oldu.

Geçtiğimiz iki sezonda sarı kırmızılı formayı giyen oyuncularımız Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile ise sözleşme yenilendi. Hali hazırda kulübümüzle sözleşmeleri devam eden kaptanımız Göksenin Köksal ve genç yıldızımız Yiğit Arslan da gelecek sezon kadromuzda yer alacaklar.

Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir.

Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz.

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