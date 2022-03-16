Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı'ndan kritik açıklamalar!

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Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve futbolcu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynanacak rövanş maçı öncesinda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taylan Antalyalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Barcelona orta sahasında tüm oyuncular çok kaliteli. Busquets diğerlerine göre daha tecrübeli. Yarın ellerindeki en değerli kadroyla çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi aynı şekilde gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.

Barcelona'yı geçmek sizin için final heyecanı yaratıyor mu?

Barcelona Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri ancak şu anda Avrupa Ligi'nde kalan bütün takımların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yarın sonuç ne olur bilmiyorum ama turu geçersek kalan rakipler de en az Barcelona kadar güçlü. Yarınki maç bizim için büyük bir sınav.

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Zaman zaman eleştiriliyorsun... Senin en iyi oynadığın mevki hangisi?

Bu sene Galatasaray'daki 3. senem. Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk geldiğimde forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde oynamıştım. Nerede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her maç. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savuma önünde oynadım. Şu anda da mevkimden memnunum.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

Çok zorlu iki maça çıktınız. Beşiktaş derbisinde rotasyon bekliyorduk ama sadece 2 değişiklik yaptınız. Yarınki maç öncesi takımın fizik durumu nasıl?

Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır. O maç da Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a kaybetmiş olsaydım bana sorardınız 'Neden daha iyi bir kadroyla oynamadın?' diye. Bugün takımı göreceğiz. Dün yenileme antrenmanı yaptık. Bugün tüm takım birlikte antrenmana çıkacağız. Normal bir hafta değildi, dolayısıyla Beşiktaş maçında da yorgundu oyuncularım. Barcelona maçından sonra uçağımız İstanbul'a inemedi, İzmir'de antrenman yaptık. Pazar günü geldik, Pazartesi maça çıktık. Oyuncular fiziken çok çalıştılar ama inanılmaz bir efor harcadılar. Yarın da son dakikaya kadar mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içerisinde hem yolculuk yapacağız hem de maça çıkacağız. Elimizde ne varsa o...

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Barcelona gibni bireysel kalitesi üstün olan oyunculardan kurulu takıma karşı oynamak zor. Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizimle oynadıktan sonraki maçta 4 gol attılar. Buna bakabilirler. Bizim orada yaptığımız mücadeleyi adil değerlendirmemiz gerekir. Dünyanın en iyi 5 takımından bir tanesi şu anda Barcelona.

İlk maçın başında Adama Traore çok etkili olunca oraya Berkan hamlesi geldi, Pedri'yi arkaya kaçırma planlarını da çok iyi boşa çıkardı. Beşiktaş maçında da iki bekle orta sahayı beşledi. Bu maçta da sürpriz bir Torrent planı görecek miyiz?

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Tabii ki göreceksiniz. Beşiktaş maçında bekleri çok ileri oynatma düşüncemiz yoktu, onları içeri almak istedik kontralara karşı olarak. Bireysel olarak daha üstün olan bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla daha birlikte oyuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyanın bütün takımları için geçerlidir bu, Barcelona'ya karşı oynarken geride oynamak zorunda kalıyorlar. Bu sebeple bazı zor dakikalara da hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Her zaman olasılık diye konuşmayı tercih ederim. Taraftarımız sahamızda bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçının son 15 dakikasında takım zorlanırken çok yardımcı oldular. Yarın da mutlaka bize çok destek olacaklar. Onlar yanımızda olunca daha da güçlü oluyoruz. Barcelona için zor bir maç olması için uğraşacağız. Başlangıçta zor olacaktır, devamında gol atma şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya karşı ilk andan itibaren iyi oynamanız gerekir, özellikle kalecimizin. Daha sonra bazı fırsatlar bulacağımızı düşünüyorum.

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'Türk cehennemi' diyebileceğimiz bir ortama girecek Barcelona. Bu ortamdan nasıl bir destek bekliyorsunuz?

Taraftarlarımız çok güçlü. Onların desteğiyle kötü anları atlatabiliyoruz.Zor bir hafta geçirdik ve onların desteğiyle buraya geldik. Onların desteğiyle de yarın iyi işler yapmak istiyoruz.

Tam kadro musunuz? Sakatlığınız var mı?

Şu anda Arda sadece sakat olduğu için kadro dışı. Halil'in dün akşam ateşi çıktı. Doktorumuzla iletişim halindeyiz. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Onların dışında eksiğimiz bulunmuyor.



Barcelona'da Pep ile çalıştınız, daha sonra Flamengo ve New York City'de çalıştın. Şimdi de Galatasaray'dasın. Yukarıya doğru bir gidiş var. İleride Barcelona'yı çalıştırmak ister misin?

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Ben şu anda Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Önümüzdeki 3-4-5 yıl burada olsam benim için harika olur. Şu anda düşündüğüm şey yarınki maç. Galatasaray sonrası gibi bir şey düşünmüyorum.

Barcelona'ya karşı açık oyun çok akıllıca olmayacaktır. Takım olarak kompakt oynamamız önemli. Bireysel oynamak doğru olmayacaktır. İlk maçta da böyle oynamıştık. Bu, bizim final gibi gördüğümüz bir maç.

Rumen muhabir: Morutan ve Cicaldau'nun durumu nasıl? Onları oynarken görecek miyiz?

Oyuncularla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum. Romanya'dan geldiniz ve iki Rumen futbolcuyu merak ediyorsunuz ama önümüzde önemli bir maç var ve ben bu maçtan bahsetmeyi tercih ederim. Kadromuzda 28 oyuncu var, oynayacak oyuncuları bunların içinden seçeceğiz. Bu maç için en iyi kadroyu seçmek zorundayım. 5 oyuncuyu da dışarıda bırakmak durumundayız.