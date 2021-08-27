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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ayrılığı duyurdu! TFF 1. Lig'e kiralandı...

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Son Dakika: Galatasaray ayrılığı duyurdu! TFF 1. Lig'e kiralandı...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı.

Galatasaray, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

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