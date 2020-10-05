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Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.''
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