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Haber Giriş: 05.10.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!

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Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
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Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.''

Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacanı Adanaspora kiraladı

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