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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan transferini KAP'a bildirdi!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan transferini KAP'a bildirdi!

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Galatasaray, Arda Turan’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya bu yıl için 4 milyon TL ödeneceğini borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü, yeniden kadrosuna dahil ettiği Arda Turan'a bir yıl için 4 milyon lira ödeme yapacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre kulüple bir sezonluk sözleşme imzalayan Arda Turan, 4 milyon lira alacak.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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