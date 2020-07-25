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Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı transfer ediyor!
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın eski futbolcuları , Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştığı belirtildi.
Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! TRT Spor'un haberine göre Galatasaray; Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştı.
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