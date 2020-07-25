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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı transfer ediyor!
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı transfer ediyor!

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Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı transfer ediyor!
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın eski futbolcuları , Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştığı belirtildi.

Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! TRT Spor'un haberine göre Galatasaray; Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştı.

Son Dakika | Galatasaray, Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kayayı transfer ediyor

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