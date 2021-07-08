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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray antrenmanlarını taraftara açıyor!

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Son dakika: Galatasaray antrenmanlarını taraftara açıyor!

Galatasaray, futbol takımının bu sezon yapacağı antrenmanlarda Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden bu yıl mezun olan ve koronavirüs aşısından en az 1 doz yaptıran genç taraftarların alınacağını açıkladı. İlk organizasyon 9 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Covid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17.00’deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak. 

Galatasaray Futbol Takımı, önümüzdeki dönemde en az bir veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarımızı Florya’daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edecek.

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