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Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geldi, uçakta ilk sözler...

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#Transfer#Galatasaray#Angelino
Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı İstanbula geldi, uçakta ilk sözler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 16:18

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol sol bek, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar transferi resmen açıklarken Angelino'dan ilk açıklama geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, İstanbul'a geldi.

İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

RB Leipzig forması giyen başarılı sol bek oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple el sıkıştı ve sözleşme imzalamak için bugün saat 16:30 civarında İstanbul'a geldi. 

Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı İstanbula geldi, uçakta ilk sözler...

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray, Angelino'nun transferi konusunda kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.

GALATASARAY'IN ANGELINO AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı İstanbula geldi, uçakta ilk sözler...

ANGELINO'NUN İLK SÖZLERİ

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Angelino, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı İstanbula geldi, uçakta ilk sözler...

GALATASARAY'DAN ANGELINO PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılılar, transferi açıklamaya hazırlandığı yönünde bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı.

Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı İstanbula geldi, uçakta ilk sözler...

 

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon Euro verip bonservisini alabilecek.

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GALATASARAY'I İSTİYORDU

İspanyol sol bek oyuncusunun, Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren yetenekli futbolcu, görev aldığı 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Angelino

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