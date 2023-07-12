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Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...

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#Transfer#Galatasaray#Angelino
Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini bitirdi Bugün İstanbula geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 11:51

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol sol bek, bugün İstanbul'a geliyor.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, bugün İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; RB Leipzig forması giyen başarılı sol bek oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple el sıkıştıo ve sözleşme imzalamak için bugün saat 16:30'da İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu ve Erden Timur, Türkiye'ye Almanya'dan gelecek.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon Euro verip bonservisini alabilecek.

GALATASARAY'I İSTİYORDU

İspanyol sol bek oyuncusunun, Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

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Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren yetenekli futbolcu, görev aldığı 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Angelino

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