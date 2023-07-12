Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, bugün İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; RB Leipzig forması giyen başarılı sol bek oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple el sıkıştıo ve sözleşme imzalamak için bugün saat 16:30'da İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu ve Erden Timur, Türkiye'ye Almanya'dan gelecek.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon Euro verip bonservisini alabilecek.

GALATASARAY'I İSTİYORDU

İspanyol sol bek oyuncusunun, Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren yetenekli futbolcu, görev aldığı 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.