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Son dakika: Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen’i getiriyor! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

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#Transfer#Galatasaray#Andreas Hanche-Olsen
Son dakika: Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen’i getiriyor 3 yıllık sözleşme imzalanacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 01:39

G.Saray, Midtsjö’den sonra bir Norveçli daha transfer ediyor. Sarı kırmızılılar, Sevilla’ya giden Brezilyalı futbolcunun yerine Norveç Milli Takımı ve Gent’in savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen’i getiriyor. Bonservisi için 3 milyon Euro ödenecek 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor... Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılılar, Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. 25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

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Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

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Geçen sezon Gent’te 55 resmi maç oynayan Norveçli savunma oyuncusu, bu sezon ise 3 karşılaşmada forma giydi.

Andreas Hanche-Olsen, Norveç Milli Takımı’nda da 12 kez görev aldı.

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#Transfer#Galatasaray#Andreas Hanche-Olsen

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