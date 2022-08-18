Son Dakika: Galatasaray Andrea Belotti transferi için gemileri yaktı! Çılgın teklif ve imza parası...

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Andrea Belotti için girişimler yeniden hız kazandı.

Son olarak Mertens ve Torreira gibi kaliteli takviyeler yapan sarı kırmızılıların İtalyan golcü için teklifini yükselttiği ve beklemeye geçtiği belirtildi. İtalyan basınının manşetlerine taşıdığı haberlere göre Galatasaray'ın Belotti ısrarı bitmiyor.

Erden Timur'un Belotti'yle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve Belotti'nin daha önceden anlaşma sağladığı Roma'yı bekletmeye devam ettiği de iddialar arasında. Öyle ki Galatasaray'ın yükselttiği teklifin ardından, Roma'nın Belotti teklifinin sarı kırmızılıların çok daha gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

4.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon euro ve imza parası teklif ettiğini duyurdu.

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray, son teklifinin ardından beklemeye geçerken oyuncunun düşünmek için süre istediği belirtiliyor.

Bir süredir Roma'yı bekleyen Belotti'nin Galatasaray'ın yaptığı teklifi masaya koyarak Başkent ekibinden daha yüksek bir sözleşme beklediği de iddialar arasında.

MERTENS'İ TAKİPTE

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan 28 yaşındaki golcü, Instagram hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'i de takibe aldı.

2015-2022 yılları arasında Torino formasını terleten 26 yaşındaki yıldız 251 maçta 113 gol attığı kulübünden ayrılarak bonservisini eline almıştı.

DURSUN ÖZBEK: BU SENE EN İYİ TAKIM GALATASARAY OLMAK ZORUNDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminin başında 'En yarışmacı, en iyi takımı kuracağız.' mesajını vermişti. Özbek'in futbol takımı ile ilgili sözleri şöyleydi:

"Futbol takımında yeni transferlerimiz var. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da şu anda çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan sabır diliyorum. Çünkü bu profesyonel bir operasyon. Buradaki çalışmalar titizlikle ve Galatasaray’ın maddi haklarının son derece korunarak yapılan şeyler. Onun için hiç endişe etmesinler. En yarışmacı, en iyi takımı kuracağız. Diğer amatör sporlarımızda da aynı şeyi takip ediyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağanı olan Cumhuriyet’te de en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle de bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler”

Haberin Devamı

GALATASARAY'IN SON TRANSFERLERİ

✅ Lucas Torreira

✅ Dries Mertens

✅ Sergio Oliveira

✅ Haris Seferovic

✅ Leo Dubois

✅ Fredrik Midtsjö

✅ Abdülkerim Bardakcı



NELSSON GİDECEK Mİ?

Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol kulübü bu Transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek. Nianzou transferi öncesinde mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyordu.

B PLANI NİNO

Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense’de forma giyen Nino’nun transferi için çalışmalara başlandı.

Haberin Devamı