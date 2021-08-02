Son Dakika: Galatasaray, Aliou Dieng için 5.5 milyon doları gözden çıkardı

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların, Al-Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için 5.5 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Mısır takımının oyuncunun olası transferinden de yüzde 20'lik pay istediği vurgulanırken Aliou Dieng'in transferle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi.

6 ve 8 numarada görev alabilen Malili oyuncu, Al-Ahly formasıyla 85 maçta 3 gol atıp 7 de asist yaptı.

2019'dan bu yana Al Ahly'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.