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Son dakika: Galatasaray, Alexis Sanchez için de presi sürdürüyor! 2 yıllık kontrat teklif edildi

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#Galatasaray#Alexis Sanchez#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Alexis Sanchez için de presi sürdürüyor 2 yıllık kontrat teklif edildi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 07:00

Galatasaray Torreira ve Mertens için gittiği İtalya’da bir dünya yıldızı ile daha masaya oturdu. Inter’in ayrılık kararı aldığı Şilili yıldızın menajeri ile Milano’da bir araya gelen Sportif AŞ Başkan Vekili Timur’un 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte 2 yıllık kontrat önerdiği öğrenildi. G.Saray şimdi Sanchez’in yanıtını bekliyor.

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Kadrosunu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendiren Galatasaray, Inter’in ayrılık kararı aldığı Alexis Sanchez için de devreye girdi.

Torrerira ve Mertens transferlerini sonlandırmak için İtalya’ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Milano’da yıldız futbolcunun menajeri ile de görüştü. Marsilya’nın da kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki futbolcuya Galatasaray’ın 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte iki yıllık kontrat önerdiği öğrenildi.

ARDA TURAN DA iKNA TURUNDA

Bu Erden Timur ile birlikte İtalya’da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan’ın Alexis Sanchez’in de Galatasaray’ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

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