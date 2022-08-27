Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Alexandru Cicaldaunun ayrılığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 21:55

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nın sezon sonuna kadar Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." denildi.

Alexandru Cicaldau, geçen sezon Romanya'nın Craiova takımından Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı formayla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol atıp 4 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı