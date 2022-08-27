Son dakika: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını açıkladı

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Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nın sezon sonuna kadar Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." denildi.

Alexandru Cicaldau, geçen sezon Romanya'nın Craiova takımından Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı formayla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol atıp 4 asist yaptı.