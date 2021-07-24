Son Dakika: Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı! - Transfer haberleri

Transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, Gheorge Hagi’nin akademisinde yetişen Alexandru Cicaldau’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Alexandru Cicaldau" denildi.

24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferin maliyeti hakkında kulüpten bir açıklama yapılmazken Cicaldau için, Craiova'nın 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ancak Rumen ekibi yöneticilerinin 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında ikna edildiği öğrenildi.

CICALDAU 10 NUMARADA OYNADI

Romanya Milli Takımı’nda 14 kez forma giyen Cicaldau, 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

CİCALDAU KİMDİR?

1997 yılında Romanya’nın Medgidia şehrinde doğan Cicaldau, futbola Gheorghe Hagi’nin akademisi Academia Hagi’de başladı. Buradan Romanya’nın Viitorul takımının altyapısına geçen oyuncu, 2016 yılında A takıma terfi etti. 2016-17 sezonunda Viitorul ile şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, o sezon 15 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Ertesi sezon maç sayısını artıran Cicaldau, 24 müsabakada forma şansı buldu ve 2018-19 yaz transfer sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Universitatea Craiova’ya transfer oldu. Burada üç sezonda çıktığı 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik performansıyla büyük çıkış yakalayan Cicaldau, etkili frikikleri ve yaratıcı paslarıyla ön plana çıktı.

Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Romanya A Milli Takımı formasını ilk defa 24 Mart 2018 tarihinde sırtına geçiren oyuncu, 14 kez A milli oldu ve iki gol kaydetti.

İşte kulüpten yapılan videolu açıklama: