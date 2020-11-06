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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Ahmed Musa'yı bitiriyor!

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Son Dakika | Galatasaray Ahmed Musa'yı bitiriyor!
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Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da çalışmalar şimdiden başladı. Sarı kırmızılı takım kanat rotasyonu için kadrosuna bir transfer yapmak istiyor. Aslan'ın listesindeki isme başka talipler de var.

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin bir türlü düzelmeyen formsuzluğu sebebiyle bu bölgesinde rekabeti artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hem sol kanatta hem de gol bölgesinde görev yapan Ahmed Musa'yı gündemine almıştı.

Takvim'de yer alan habere göre 26 Ekim tarihinde Al Nasr kulübü ile olan sözleşmesinin tamamlayan ve serbest kalan Nijeryalı kanat forvetin menajeriyle görüşme yapıldığı ve oyuncuyla birçok kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Ahmed Musa'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaraylı kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi gelmeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Fatih Terim'in de onay verdiği Ahmed Musa, sol kanatta hücuma dönük olarak oynuyor. Zaman zaman da santrfor olarak görevi yapıyor. Tecrübeli isim, 87 kez de Nijerya Milli Takım formasını giydi.

Son Dakika | Galatasaray Ahmed Musayı bitiriyor

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