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Son Dakika: Galatasaray Adana'da takıldı, Emre Belözoğlu zirveye yerleşti! Başakşehir tam 15 maçtır...

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#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray Adanada takıldı, Emre Belözoğlu zirveye yerleşti Başakşehir tam 15 maçtır...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 08:18

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon kalesinde ilk kez gol gören ancak namağlup unvanını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi, 17 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu.

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Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yenip namağlup unvanını sürdürdü. Başakşehir, Okaka'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, 55'te Tolga Ciğerci ile eşitliği yakaladı. 83'te Deniz Türüç, İstanbul ekibini galibiyete taşıdı: 2-1.

Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltip zirveye yerleşti. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU: İYİ DEĞİLİZ!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisindeyiz. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Oyuna giren futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde toplam 15 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, yenilgi yüzü görmedi.

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#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Galatasaray

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