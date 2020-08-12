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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Abdussamed Karnucu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 22:05,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Abdussamed Karnucu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

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Son Dakika | Galatasaray, Abdussamed Karnucu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
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Galatasaray, Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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