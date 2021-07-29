Son Dakika: Galatasaray 7. transferini KAP'a bildirdi! 5 yıllık anlaşma...

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı sonrası transferin sinyalini vermiş ve "Son 24 saate kadar iki oyuncu daha kullanma hakkımız var, onu da kullanacağız belki. Bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yapıp yapmadığını görüyoruz ama ne olursa olsun yazacağım. Hafta sonuna kadar hatta yarın da bir transferimiz olabilir. Bir isim belirtmek için söylemedim, tam tersine yeni bir yola çıktığımızı ve her günün bir transfere açık olduğunu söyledim. Aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik, aldık, daha da vereceğiz. O manada söyledim. Berkan Kutlu, beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

3 MİLYON EURO VE 1 FUTBOLCU

Galatasaray Berkan Kutlu için Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis ve 1 oyuncu gönderecek.

İTALYA'DAN CİDDİ TEKLİFLER ALDI AMA GALATASARAY'I SEÇTİ

Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'da pazarlık sürecinin uzamasındaki sebep, Alanyaspor'a İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa'nın yaptığı tekliflerdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray'da forma giymek istediğini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na iletmesi üzerine iki kulüp masaya oturdu ve dün Ankara'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.

FEDERER'İN BESLENME UZMANIYLA ÇALIŞIYOR

Berkan Kutlu, Tam Saha'ya verdiği röportajda iyi bir ekiple çalıştığını, ulaştığı seviyeye tek başına gelmesinin çok zor olduğunun altını çiziyor.

TRT Spor Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar'ın haberine göre Berkan Kutlu, İsviçreli tenisçi Roger Federer'in diyetisyeniyle çalışıyor. Kişisel yaşamına çok dikkat eden Berkan Kutlu, ekip çalışmasına, futbolcunun yaşadığı hayata, beslenmesine, .çevresine vermesi gerektiği önemi şu sözlerle anlatıyor:

"Futbola beraber başladığım arkadaşlarımın başarılı olamaması ve benim profesyonel olmamda çok fazla faktör var. Bu aslında bir ekip işi... Benim arkamda çok iyi bir ekibim var. Ekibimle birlikte hareket ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde doğru adımlarla daha çok şeyleri başarmak istiyorum. Parlayan oyuncuların silinip gidebileceği durumlar olduğunun farkındayım. Bunun olmaması için ekibimle birlikte çok çalışıyorum. Benden bağımsız durumlar yaşayabilirim, kontrol edemediğim şeyler olabilir, sakatlık gibi, hoca değişikliği gibi ama kontrol edebildiğim şeylerde en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum, iyi besleniyorum, iyi uyuyorum... Ekibime danışıyorum. Baktığımızda çok oyuncu yalnız... En tehlikelisi yalnızlık aslında... Etrafındaki insanların sana dürüst olmadığı anda o düşüşü yaşarsınız. Kötü oynarsınız, yanınızdakiler, "Aslanım çok iyiydin" derler. Kötü oynarsınız, "Sen değil, yanındakiler kötüydü" derler. Bahane aramaya gerek yok. Her zaman hatayı kendimde arıyorum. Kontrol edebildiğim şeyleri mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışıyorum. Mesela ben diyetisyen ile çalışıyorum. Çünkü performansımı yukarı çekebilmek için kendime çok iyi bakmalıyım. O diyetisyenin ölçümleri sonucunda elde edilen değerlere göre belirlenen programı takip ediyorum. Bu destek, ihtiyaç duymam halinde 7/24 devam ediyor. Burada önemli bir nokta var. Bunlar çok büyük bir şeymiş gibi görülmemeli. Bunlar zaten profesyonel bir oyuncu için aslında olması gereken şeyler. Bu bizim işimiz. Çok basit bir örnek verebilirim. Normal bir insan ne yiyorsa, sporcu aynısını zaten yiyemez. Normal araba ile Formula 1 aracının yakıtları aynı olamaz, az da olsa bir değişiklik mevcuttur. Araçlara göre yakıt tipleri değişiklik gösteriyor. Ben de sporcuyum ve beslenme konusunda özel ihtiyaçlarım mevcut. Ben ve ekibim bunu böyle görüyor ve buna göre programlama yapıyoruz.