Son dakika: Galatasaray 6 pozitif vaka daha açıkladı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda geride kalan iki günde toplam 7 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bugün yapılan testlerde de oyuncu ve teknik ekipten 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Galatasaray'daki pozitif vakalar sebebiyle dün oynanması planlanan play-off yarı final ilk maçı ertelenmişti.

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